賴清德下立委補選動員令！　朱立倫不敢樂觀：民進黨有無窮資源

記者鄭佩玟／台北報導

南投縣第二選區立委補選3月4日將投票，民進黨主席賴清德昨天主持黨務主管會報並下達動員令，要求團結一致協助民進黨候選人蔡培慧打贏這場選戰，並指示2月1日起由黨副祕書長黃建嘉帶隊進駐南投。藍綠主席開春第一戰，國民黨主席朱立倫今（31）日受訪表示，民進黨擁有中央無窮無盡資源，國民黨不敢過份樂觀。

▲國民黨台北市黨部新春團拜，朱立倫出席致詞。（圖／記者周宸亘攝）

朱立倫今日上午出席國民黨台北市黨部團拜，被問及2024總統、立委布局進度，朱立倫強調， 現在國民黨全黨一致都在努力3月4日的南投補選，目前大家就是團結一致，希望國民黨提名的林明溱高票當選，一切等到3月4日之後再來討論。

面對民進黨下達動員令，朱立倫則說，對於南投立委的補選，國民黨一定是戰戰兢兢、一步一腳印、絕對不敢鬆懈，因為民進黨擁有中央無窮的資源，甚至是社會各種資源，所以國民黨一定是謹慎小心，如同1月8日結束的台北市立委補選，「不敢過份樂觀。」

朱立倫進一步說明，國民黨內包括南投縣長許淑華、林明溱、南投議長、立委、各議員，都會全力支持林明溱，國民黨有最重要的原則，就是堅持走對的路、提對的人、團結一致共同勝選。