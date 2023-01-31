陳建仁溫暖內閣今上任　郭正亮揭民進黨盤算「核心是鄭文燦」

▲準行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

前副總統陳建仁31日正式接任行政院長，其所籌組的「溫暖內閣」也將上線。前立委郭正亮分析閣員名單，認為未來民進黨主席賴清德會有點尷尬，因為入閣與他有關係的只有兩人，但都不夠力，所以最核心的是準行政院副院長鄭文燦。

陳建仁內閣名單30日公布，僅9新首長、29人全留任，包括內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。

郭正亮在《新聞大白話》表示，總質詢時陳建仁一定會要對照與前行政院長蘇貞昌的不同，陳建仁就像碗甜湯，但能生出什麼東西嗎？整個組閣最核心的是鄭文燦，就是幫他擺平所有爭議，包括跟立法院，甚至跟賴清德。

郭正亮提到，組閣過程鄭文燦的定位很早就確定，未來賴清德會有點尷尬，因為純屬賴清德的人只有兩人，行政院秘書長李孟諺、發言人陳宗彥，但他們還不夠力，要是陳建仁民調起不來，賴清德大概五、六月就會被提名，到時候內閣要幫忙輔選，關鍵就是鄭文燦。

郭正亮在《大新聞大爆掛》也分析，之後要選舉，賴清德要選一定會想要做某些事，政院能不能配合就是問題，假設要掃黑金，鄭文燦能配合嗎？這一點值得觀察。

郭正亮說，新任的閣員任期只剩一年，要找學者、專家入閣不太可能，這次閣員名單就是有去設定工具人角色，因為這段時間就是以選舉為主要考量。