LIVE／旗號有改、守護台灣的心不變！行政院今交接　陳建仁走馬上任

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開臨時院會總辭，總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，新任閣揆陳建仁今（31日）正式上任。根據規劃，新舊閣揆交接典禮早上9點30分將在行政院大禮堂舉行，由副總統賴清德親自監交，後續再由陳建仁主持新舊任部會首長交接。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

▲行政院長蘇貞昌4年多任期結束，今天將進行交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌在任4年多期間扛起國政，擋下非洲豬瘟、通過同婚法案，而在面對百年大疫的亂局中，他勉力讓台灣站穩腳步步，但隨著民進黨2022年九合一再度面臨挫敗，總是善辯、敢鬥，為政策積極辯護的蘇貞昌，被控為「戰犯」，更遭貼上「戀棧」標籤。

回顧總統蔡英文執政，蘇貞昌在2019年1月14日上任到2023年1月30日，共1478天，論單一任期，已是我國1996年民選總統以來，任期最長的閣揆。若再加上首次擔任院長的2006年1月25日到2007年5月21日、481天任期，總計1959天，是後續接替者相當難已追趕的紀錄。

根據陳建仁所公布的內閣人事，雖然有29位部會首長留任，但也有新增10位新面孔，包括出任副閣揆的鄭文燦、內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）等。

至於留任閣員部分，包括：秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達、政委兼工程會主委吳澤成、政委兼國科會主委吳政忠、政委兼國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、交通部長王國材、勞動部長許銘春、數發部長唐鳳、衛福部長薛瑞元、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、金管會主委黃天牧、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、主計長朱澤民、人事長蘇俊榮、美國事務委員會主委楊珍妮；另外，涉及總統蔡英文外交、兩岸、國防領域的人事佈局，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三等人，也都確定留任。