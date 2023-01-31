曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

▲新春跟著開運守則招到桃花，但同時也會陷入曖昧修羅場，讓不少人大呼「真的不懂對方在想什麼」！（圖／Pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新春新希望，相信不少人已經get到兔年的招桃花守則，但遇到好對象以後，不免又會陷入曖昧猜疑的修羅場！在Instagram創立「都會兩性圖鑑」粉絲專頁的版主「羅馬」，短短一年間，就因為鞭辟入裡的剖析，以及細膩的行為研究，累積超過6萬名粉絲追蹤，近期他更出版新書《搞懂男人的戀愛邏輯，談一場雙向奔赴的戀愛》，持續幫異性戀女子增進面對男性的理解力與判斷力。

在創立粉絲團以前，就已經擔任不少朋友戀愛軍師的羅馬表示，看過許多女性朋友在戀愛當中，總是充滿抱怨以及對伴侶的不理解，「在不了解男人戀愛邏輯的狀況下，所有的溝通方式可能都是事倍功半，不但模糊了原本應該看重的焦點，還很容易讓一個問題衍伸出另一個新的問題，導致兩個人的紛爭沒完沒了，情份都被吵到淡薄了。」

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把過去的觀察與諮詢經驗彙整成書的羅馬，希望透過此書讓女性讀者能更加理解另一半不知道如何說出口的想法，同時也希望帶著大家從經驗中學習成長，然而更重要的是「慢慢學會如何愛自己」。羅馬也坦言，「或許書中所提到的現實觀點，會有點讓妳難以招架，不過，我相信這本書一定能帶給妳一個有別於以往的思維，重新看待戀愛這件事，收穫一段雙向奔赴的戀情。」以搞懂男性的角度為出發，但彼此建立健康對等的感情關係，仍是此書最核心的價值。

在深度剖析的篇章中，羅馬也針對男子在感情中「好感、喜歡、愛」這類抽象的感受，給予明確的區分、定義與範例：

對男人來說，好感是什麼呢？

羅馬認為「好感其實就是印象的延伸」。「跟朋友談論到異性時，我們常會聽到『我對這個人印象很好』、『她給我的印象很溫柔』這類表達，簡單來說就是對方展現了某些優勢。這些優勢大多來自一句讚美、精緻的外在、對待生活的態度，又或者是滿足了對高價值異性的想像，而產生了『記憶點』，這就稱之為印象。而這種印象是會停留在腦海中，不容易遺忘的，我們就會稱之為『好感』。」

同時，羅馬也想強調，「好感是沒有專一性的，無固定目標。」舉例來說，女性認識了一位異性朋友很多的男性時，可能會認為：「這個男人看起來很花心，好像有很多條線（有機會發展戀愛關係的對象）。」實際上男性可能只是透過擴大社交圈的行為，提高自己遇到異性的機會，「通過大量的篩選，進而鎖定一部份讓自己有記憶點的女性，而這樣的女性通常會讓男人多加關注。這邊強調一下，只是關注的階段而已。」

那麼男人有好感時，會有怎樣的行為呢？有好感其實就是「友好」，是成為朋友、夥伴的必要因素。「所以當一個男人對你有好感，基本就已經把你定義為朋友以上戀人未滿的關係。男人對於女性有好感，不一定會有更進一步的想法，但也許會抱持著濃厚的好奇心，不過這種好奇心多是一時衝動，並非經過深思熟慮。如果有機會產生對話或是見面，通常男性也會在過程中出現稱讚女性這類試探性的話語，來確認女性是否對自己也有好感。」

「我也不建議女性用過多複雜的想法來看待男人有好感這件事情，因為好感是可以同時對多人產生的，好感是一種不專一的選擇，如果妳真的對這個男人感興趣，想更進一步發展，那只需用與他同樣程度的方式去回應即可。」

對男人來說，喜歡是什麼？

「喜歡是好感的延伸，通常會比較有專一性。」羅馬表示，這時候男性會縮小特定對象的範圍，從較有好感的異性當中，挑出心儀的對象去深入了解，男人也會開始與心儀的對象進行較為頻繁的邀約及大量的談話。而男人喜歡上一個女人總共會有三個階段的表現：

1.喜歡，是一種自卑

在喜歡上女人的那一刻，男人會不自覺地抬高女性的價值，然後不小心打擊到自己的自尊心，也會一直反覆思考著自己跟女人之間的各種差距，用電視劇一句耳熟能詳的話來說就是：「她這麼好，我會不會配不上她？」

2.喜歡，需要一股傻勁

當一個男人真的喜歡上一個女人，他會逞強。好比被女人放進口中的章魚燒明明很燙，也會笑著說：「沒事，一點也不燙。」又或者是女伴明明住很遠，也會裝傻地說：「不會很遠啊，我有順路。」這種仿若無所畏懼的勇氣、可愛的傻勁與行為都透露著男人喜歡妳的跡象。

3.喜歡，是想把時間都給她

會頻繁地找對方聊天，分享自身的故事。這時候正是情緒價值提供的爆發期，男人也會為了想要穩固關係，而許下各種承諾讓女性獲得安全感，也會將女伴暫時看得比其他事情重要。明明男人已經脫光了衣服準備洗澡，不過喜歡的對象一問：「在忙嗎？」男人大概都會回覆：「沒事呀，我現在有空。怎麼了？」

對男人來說，愛是什麼？

愛當然是喜歡的延伸，具備專一性，是親密關係中最高級別的表現。要來到這樣的級別，往往需要經過時間的驗證。

1.如果喜歡是衝動，那愛就是深思熟慮。

男人喜歡一個人的時候，再苦再累再不順路都無所謂。但如果到愛的級別，其實反而會考慮到自己生活中種種的行為，是否會影響到對方？為了想要更長時間地守護在對方身邊，男人會漸漸明白太過於衝動的行為，可能會危害到兩人的未來。男人一旦愛上就會仔細考慮人生接下來所走的每一步。

男人OS：「為了可以更長時間地陪伴她，我決定報名健身房。」

2.如果喜歡是天真，那愛就是言出必行。

喜歡一個人或許沒有理由，正處於親密關係中的絕大多數情侶也搞不清楚原因。但愛一個人一定有理由，當男人看到伴侶身上有著他這輩子作夢也想要擁有的特質，也深知這樣的特質得來不易時，男人會更加珍惜，並且為了長期擁有對方的特質而更努力給對方一個未來。

男人OS：「謝謝妳，將青春給了我，如果妳也願意，我想承擔起丈夫這個責任。」

3.如果喜歡是理解，那愛就是大度包容。

畢竟兩人成長在不一樣的環境，雖然彼此能理解有些事情是從小到大的生活習慣，但只是停留在喜歡的層面，很難真正做到包容。但在愛的這個級別中，男人除了能做到理解以外，還能做到接納。

男人OS：「雖然妳每次都沒有方向感，要讓我解釋好多遍，但只要是妳，我會保持耐心。」

4.如果喜歡是自私，那愛就是展現同理。

如果只有喜歡，通常會因為兩個人的生活習慣不同，而常常引發爭執，導致過度重視自身感受跟情緒，但在愛的層面，你會為對方創造台階，男人會去成就兩人之間更大的目標，而不是在自己零碎的負面情緒中鑽牛角尖。

男人OS：「雖然此刻的妳讓我很討厭，但我可以妥協，因為我很清楚我們還要一起去完成更多事情。」

5.如果喜歡是展現，那愛就是責任與克制。

當妳今天交往了一個優秀的伴侶，其實妳也會清楚地知道對方其實還有很多選擇權，甚至妳可能會害怕對方這麼懂女性的內心，他也有機會對別的異性有這樣的表現。但今天一旦男人真的是出自於愛在跟妳相處，他會知道真正的愛應該伴隨著對你們這段關係的責任，人生漫漫長路，總是會遇到誘惑的時候，這時因為愛而去對抗其他誘惑的克制能力，才更是愛情中更稀罕的能力。

男人OS：「我一直都知道誘惑存在，但因為愛妳，我選擇不關注這些誘惑。」

羅馬提醒，以上這些差異，許多男性從不輕易開口分享，因為他們可能也不知道如何清楚表達。然而，「若妳能學習區分男人表現『好感、喜歡、愛』的態度與行為，就不容易錯失交往的良機或是出現表錯情的狀況，又或者現在的妳如果正處於一段不明不白的親密關係當中，那或許這篇簡單的分析可以幫助妳釐清接下來的戀愛方向。」



《搞懂男人的戀愛邏輯，談一場雙向奔赴的戀愛》

作者：羅馬

出版社：時報出版

出版日期：2023/01/31

ISBN：9786263533868