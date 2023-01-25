相愛容易相處難？愛上他們就像一陣風　分手原因讓你猜不透

▲遇到契合的另一半，能一起前往下一個階段是許多人的夢想。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

我們不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半，誰不想愛著愛著就永遠？不過感情中總是有許多需要磨合的地方，如果可以直接抵達終點當然很好，但也有可能彼此只是對方的過客，如果真的走到這一步，無論如何也要當個稱職的擺渡人，就算分手也要彼此祝福。像風一樣的風象星座，又會因為什麼原因而分手呢？

天秤座：外力干擾

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不是每一段戀愛都會得到他人的祝福，這就成為天秤心裡的那根刺。原本戀愛談得順順利利，但是在見過彼此的朋友和家長後，總有人質疑你的另一半、不看好你們的未來，而天秤座的人相當在意他人看法，一旦身邊有朋友提出質疑、唱衰這段戀情，他們也會在心裡默默埋下一顆搖擺的種子，更別說父母阻撓這種理由了，對於比較在意他人看法的天秤座，當反對的聲音越來越大時，他們對這段感情的搖擺也會越來越強。

雙子座：平淡厭倦

愛情不是只有激情，當熱戀期一過，該怎麼去面對不可避免的疲倦感呢？雙子座在戀愛關係裡經常需要思考這樣的問題。雖然平淡的生活好像也不賴，但一眼就能看得到盡頭的日子，對鬼靈精怪的雙子座來說，難免感到恐慌。

水瓶座：任何時間

身為外星人的代言人，水瓶座的喜好誰也猜不透，對於變數這麼大的星座，任何時間突然出現分手的想法，也都不會令人感到意外。