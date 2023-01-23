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他們要的不只是穩定！皮不繃緊一點邁入穩定前就要先說掰掰

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

▲戀愛關係走入平淡之後，恐怕又是另一個考驗。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

我們不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半，誰不想愛著愛著就永遠？不過感情中總是有許多需要磨合的地方，如果可以直接抵達終點當然很好，但也有可能彼此只是對方的過客，如果真的走到這一步，無論如何也要當個稱職的擺渡人，就算分手也要彼此祝福。12星座中，土象星座看似嚮往穩定的生活，但如果抓不到他們的心思，進入穩定期之前恐怕就要說掰掰。

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

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摩羯座：身處低谷

摩羯總是有種「天將降大任於斯人也」的氣息，如果只是自己一個人過得不好，摩羯座還能忍一忍，但是在戀愛時如果兩個人都過得不好，像是事業不順、生活窘迫，那摩羯座很大的機率會選擇分手，因為他們很清楚，這樣的關係不僅沒有未來，還有可能讓兩個人一起沉淪。

處女座：同居之後

處女座什麼時候會把自己挑剔的本能發揮到淋漓盡致？當然就是跟另一半邁入同居關卡的時候了。此時的處女座，生活上每個大小細節都要細細觀察，大至人品、小至衛生紙使用習慣，不過，處女座內心其實是很清醒的，知道自己什麼能忍、什麼不能忍，能忍的會掛在嘴上嘮叨，不能忍的則會在心裡默默扣分。

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

金牛座：談婚論嫁

準備步入婚姻的這個時候正是雙方情緒最敏感、最容易起爭執的時候，金牛座在很多方面都有自己的原則，說白一點就是固執，以前只需要跟另一半商量的事，在談婚論嫁時就得跟兩個家庭商量。身為一頭倔牛，金牛座常常會堅持自己的觀點，所以更容易因為意見不合而發生爭吵。

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