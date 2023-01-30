陳建仁接閣揆仍擁高薪　朱立倫諷「過渡內閣」：準備交班給國民黨

▲國民黨新春團拜，朱立倫會前受訪時酸陳建仁只是看守內閣的角色。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長蘇貞昌19日於中央政府總預算案三讀後再度請辭，總統蔡英文27日召開記者會，宣布前副總統陳建仁接任新閣揆，不過，陳建仁卻被發現是用借調方式，仍未放棄中研院特聘研究員高薪職務。國民黨主席朱立倫今（30）日受訪時酸，「如果他是這樣的心態，代表他就是過渡內閣、看守內閣，準備要交班，要交班給國民黨了。」

朱立倫今上午出席國民黨中央黨部舉辦的新春團拜活動。但新北市長侯友宜卻未出席？朱立倫則說，今天晚上從桃園開始，各縣市都會舉辦新春團拜，包括新北市，也會邀請國民黨的最強母雞侯友宜一起團拜。

媒體也問及侯友宜若要參選2024總統大選，是否要表態才能納入民調？朱立倫強調，現在最重要目標是三月的南投補選，國民黨要一步一腳印，穩紮穩打，團結努力讓林明溱當選，之後再來討論總統立委選舉。

至於此次內閣改組，許多爭議閣員仍留任，朱立倫直言，這次改組平庸沒特色，面對這麼多國際挑戰、國內挑戰，還有後疫情經濟危機，財經、國安團隊都沒亮點跟特色，看不出來佈局方向，顯然都是基於民進黨內派系的安排，代表民進黨黨意超過民意期待，那民眾也不必再期待民進黨。