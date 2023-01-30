超多人做不到！收納女王「提1件事」讓他覺悟：守護自己最重要

▲麻理惠提到，停止與感到不適的人事物連結，沒有什麼比守護自己更重要了。（圖／翻攝自IG／mariekondo）

記者周亭瑋／綜合報導

日本「收納女王」近藤麻理惠近來坦言，成為三寶媽後，已經有點放棄整理了。此話一出，引爆熱烈回響，律師呂秋遠也有感而發，其中麻理惠對於人際相處上的建議，更成為他新一年的最大願望，直呼「只要能做到這句話，就已經是滿分了。」

看完近藤麻理惠受訪時透露，因第三個孩子的到來，已經有點想放棄「完美」的家務整理，這讓呂秋遠不禁莞爾一笑，直言「別說第三個小孩出生，要是我，第一個小孩出生，我應該就會放棄『完美』這種事，這人生太難了，井然有序跟家有幼子，根本就是完全矛盾的。」

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不過，呂秋遠表示，放棄「追求完美」跟「完全放棄」是不同層次的概念，至於前者背後含意究竟為何，他認為，就是不要強迫自己經營所謂的理想生活。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他進一步解釋道，「很多人都會在新年許願，例如要財源滾滾之類的，但最後往往只有身材圓滾滾。為了經營這樣的理想生活，我們要瘦身、要賺錢、要清理感情、要戒除不良習慣、少熬夜、多休息、常運動，非把自己訓練成有紀律、有規則的有為青年（中年）不可，以為這就是所謂的理想生活；但我想許願的是，希望今年開始只要能做到麻理惠說的，『停止與感到不適的人事物連結，沒有什麼比守護自己更重要了』這句話，就已經是滿分了。」

呂秋遠接著說，對於自己的人生，不要再要求完美了，對別人更是應該如此，「自己都沒滿分了，還要求別人完美，這不是很可笑嗎？也不要太在意別人怎麼看你，因為其實大部分的人，根本沒在看你。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

最後，呂秋遠不忘強調，請大家不要因此就覺得，完全放棄躺平也是一種好選擇，「因為日本人的『還好』跟台灣人的『還好』，其實完全不一樣，不信你可以比較看看，就像台灣人家裡的『還算乾淨』，跟日本人家裡的『還算整齊』，有什麼不同。算了...不要問，很恐怖，我只是想說，請開始學著放棄對自己的完美執念，找到自己怦然心動的工作模式與家庭模式，好好地享受新的一年吧！」

對此，網友們也很有感，紛紛回應「謝謝，剛好很需要這些話，感覺都戳中我」、「對於有些人的批評，他們雖然有說的權力，但我也有不需要一一回覆的權力」、「追求均衡的人生，守護自己，遠離帶給自己不適的人、事、物」、「停止與感到不適的人事物連結，沒有什麼比守護自己更重要了，這句話讓我感觸好深」、「這句話太重要了」。