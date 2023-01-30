網美好友「拍完照才能吃」她等30分鐘：食物都涼了！喊1句遭罵

▲ 好友是個小網美。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

身邊有個網美好友，出門吃喝玩樂的心情都會被打壞！一名網友表示，朋友是小網美，最近越來越不喜歡跟對方一起出門，除了食物上桌要等對方拍照，等吃到東西時已經冷掉了，還得幫對方拍上百張照片，逛街逛太久還會不耐煩，很苦惱該如何跟對方溝通，不想要因此破壞感情，貼文掀起熱議。

女網友在Dcard發文，「越來越不喜歡跟網美出門了」，朋友是小網美，IG上都是咖啡廳和韓系類型的照片，每次用餐都要等對方拍完食物照片才能吃，「拍照都半小時起跳，食物幾乎冷掉」，肚子很餓想先吃自己點的那份，網美好友還會生氣，「說但是這樣拍照會很醜欸」。

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除此之外，每次出門幾乎都要幫對方拍幾百張照片，逛街逛太久還會不太耐煩，「說想拍個照就離開，想買的東西都沒買到，只拍了一堆照片」，她苦惱表示，兩人明明是好友，卻越來越討厭跟對方出門，不知道怎麼開口，擔心會破壞感情。

貼文一出，網友們表示，「她可能是缺騎士團不是缺朋友」、「裝忙，裝家裡有事，很久才回對方訊息，慢慢讓她淡出妳的生活」、「互相尊重的才是朋友，妳該開始學習人際關係的斷捨離了」、「她都不怕破壞妳們的感情了，妳怕啥」、「所以網美最後都只能跟網美玩啊，只有他們那個圈子才能懂，為什麼要把菜拍到涼為止」。