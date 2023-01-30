限量8萬盞！台灣燈會小提燈2／1開放網路預約　2種玩法「可變兔耳」

▲台灣燈會小提燈-大展虹兔。（圖／台北市民政局提供）

記者袁茵／台北報導

2023台灣燈會將於2月5日在台北市登場，今年小提燈「大展虹兔」預計在2月4日至6日每天下午3時於主展區、12行政燈區發放，並採取現場排隊、線上預約2種方式，總計8萬盞發完為止。

台北市民政局30日說明，今年台灣燈會小提燈以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，設計上使用幾何圖形及斑斕色彩，如同愛麗絲夢遊仙境中白兔帶著愛麗絲跳入兔子洞展開一連串的奇幻際遇，帶領著大、小朋友跳入炫目驚奇的台灣燈會。

民政局介紹道，「大展虹兔」除了可供提燈遊玩，也可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈的璀璨燈光，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子。

至於小提燈的領取方法，民政局說明，將分為「現場排隊」、「線上預約」2種方式，現場排隊地點為主展區國父紀念館10號服務台、台北市政府1樓東南區戶外景觀平台，以及十二行政燈區，於2023年2月4日至2月6日每日下午3時開始發放，每人限領取一盞，若需第2盞則需重新排隊，數量有限，發完為止。

「線上預約」部分，將於2023年2月1日上午10時開放預約，民眾可使用台北通APP預約登記，也可進入燈會官網小提燈預約網頁（網頁2月1日10時開放）以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行預約，每一帳號限預約一場次，於2023年2月4日至6日每日下午3時至6時領取，每1小時為一場次，每日限量3500盞。

「線上預約」領取地點為台北市政府1樓東南區戶外景觀平台，民政局提醒，請依照預約場次，以台北通掃碼或攜帶身分證件領取，逾時不候；且台北通註冊APP需2至4個工作日，使用台北通進行線上預約須提前下載並完成註冊，倘採用網頁預約，因需連接讀卡機，手機或平板將無法開啟網頁登記，請使用桌機或筆電。