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從台北101看台灣燈會！觀景台俯瞰萬丈燈火　信義區亮點看這裡

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會在台北，今年也可以登上台北101觀景台，從最高處欣賞萬丈燈火。（圖／觀傳局提供）

記者林育綾／台北報導

2023台灣燈會睽違23年重返台北，即日起至4日試營運，並於2月5日～19日盛大開展，其中位於信義商圈的「未來展區」，有地標建築「台北101」、「台北市政府」大型共演光雕秀，民眾也可以登上101的89樓觀景台，俯瞰台灣燈會和台北城市萬家燈火美景，將所有炫光景色盡收眼底。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

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▲信義商圈的「未來展區」，有地標建築「台北101」、「台北市政府」大型共演光雕秀。（圖／觀傳局提供）

觀傳局指出，沿著威秀徒步區、南山長條廣場至101水舞廣場，可觀賞多座未來展區精彩炫目的燈飾作品。信義威秀與微風南山間，設置宛若大型太空船的作品「重新啟動」，由奧圖碼科技及光癮嗜艷合作打造的沈浸式環景投影空間，民眾走進「太空艙」，便像穿越異世界，可飽覽光影變化及影像帶來的3分鐘震撼視覺聽覺饗宴；另外作品外部LED螢幕則運用行動式5G傳輸科技，像一座任意門，引導民眾跟著直播主遊走四大展區。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲宛若大型太空船的作品「重新啟動」，打造沈浸式環景投影空間。（圖／觀傳局提供）

同時也推薦位於信義威秀旁、結合AR技術的「光之輪」，透過智慧型手機掃描光標籤，進入一個奇異花草與水母、超萌動物的魔幻世界。而Att 4 Fun旁的「數碼派對」可體驗「一日DJ」，享受數碼音樂的編程與音樂效果。

位在台北101水舞廣場的「讚讚站！」則運用荷蘭生產的「穿戴式動作捕捉系統」，讓超萌「3D熊讚」與民眾即時互動，一旁「光年旅行」則運用熱感應技術，感應民眾的體溫熱能，就會出現跳動變化的光影效果。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲「光能使者」高達6米，外圍環繞8台腳踏車，踩踏時可以將動力轉化成燈光變換訊號。（圖／觀傳局提供）

忠信廣場上的「光能使者」為西班牙設計兄弟檔BROSMIND所創作，整體燈座高達6米，外圍環繞8台腳踏車，民眾踩踏後即可透過車上串接裝置，將產生的動力轉化為燈光變化訊號，是一款極具互動感的作品。

觀傳局補充，民眾漫步未來展區，欣賞市政大樓與台北101共演的光雕大秀外，也可以前往臺北最具標誌性建築「台北101」，從89樓的觀景台俯瞰燈會，還能欣賞台北城市萬家燈火美景，將所有炫光景色盡收眼底。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲▼從台北101觀景台可以俯瞰燈會及台北市萬家燈火。（圖／觀傳局提供）

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

而位於信義香堤廣場的「未來舞台」，將結合電音、數位媒體及互動科技，帶來76場充滿未來感的表演；精彩節目除了馬戲雜技、電音舞蹈等跨界表演外，還有表演團隊特別為本次燈會進行限地創作。而漫步信義商圈，沿路也能欣賞街頭藝人的各式演出，適合親子一同在週末同遊。

觀傳局說明，今年燈會展區周邊大眾運輸便捷，民眾可透過107線公車、3條捷運路線（板南、淡水信義及文湖線）、5個捷運車站（國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站）、2線專用接駁車（燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區）尖峰5-10分鐘一班的密集服務，即可輕鬆抵達展區，漫步在燈飾作品間。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會在台北，2月5日～19日盛大開展。（圖／觀傳局提供）

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