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社會 社會焦點 保障人權

男過馬路「反悔轉身」害社工騎士摔死　弟悲：才約好下班一起運動

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在1日上午10時許發生一起死亡車禍，1名行人要穿越馬路搭計程車，但是卻看到號誌燈突然變換，於是掉頭折返，卻讓剛好經過的王姓機車騎士剎車不及，撞上路人後又撞擊路邊變電箱，警消緊急將騎士送醫搶救，最後仍宣告不治，家屬到場悲痛萬分。

警方調查，32歲的王姓男騎士，在1日上午10時許騎車行經松江路、農安街口，但是72歲的楊姓路人卻過馬路時，突然停頓一下往回走，造成王姓騎士先撞上楊姓路人，再連人帶車噴飛撞上路旁變電箱倒地。

▲▼長照機構社工騎車右轉，路人穿越路口「反悔轉身」，騎士煞不住撞路人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲1名路人在過馬路時突然掉頭，造成騎士煞車不及撞上行人，又撞上變電箱身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後，發現楊姓路人臉部擦挫傷，但騎士倒地旁邊還留下大灘血跡，最後警消緊急送往馬偕醫院救治，經過1小時後搶救仍宣告不治，王姓騎士的父母當場淚崩、情緒失控，由弟弟在旁安撫父母。

警方對楊姓路人進行酒測，事後驗出酒測值為0，也調閱監視器還原現場狀況，監視器後發現，楊姓男子先往路口走去，發現變燈時又突然折返，造成王姓騎士當場煞車不及重摔倒地，訊後也依照相關罪嫌將楊姓男子移送地檢署偵辦。

▲▼北市中山區1名路人在過馬路時突然掉頭，造成騎士煞車不及撞上行人，又撞上變電箱身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲長照機構社工騎車右轉，路人穿越路口「反悔轉身」，騎士煞不住撞路人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王姓死者與父母、弟弟在中山區租屋，平時在長照機構擔任社工，弟弟原本早上8時許還有傳訊息給哥哥，詢問晚上要不要運動，竟然成為最後的對話，也等不到下班的哥哥一起運動。

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