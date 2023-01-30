浴室玻璃門突爆裂！人妻全裸困浴缸　宜蘭知名溫泉會館包6千壓驚

▲人夫PO出浴室玻璃門爆裂及他受傷的畫面等。（（圖／擷取自《爆料公社》），下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一對夫妻29日入住宜蘭礁溪一間知名溫泉會館，當晚近12時許，夫妻倆沐浴時，浴室玻璃門突然爆裂，人夫遭玻璃割傷，忍痛爬行到電話旁求助，並PO照說「整個現場就像兇殺案般血淋淋」。事發後，業者要將人夫送醫，但人夫說自行擦藥即可，業者致歉為夫妻換房及免費住宿，並於30日上午包6000元紅包壓驚。

該名人夫29日與妻子入住宜蘭礁溪一間知名溫泉會館，30日凌晨在臉書社團爆料公社PO文：「浴室的玻璃門不知為何突然爆裂，老婆全裸在浴缸裡無法走出」，他則全身都是玻璃，但仍忍痛爬到電話旁向飯店方求救，沿路都留下血跡。

人夫表示，他們這次剛好住在邊間，「真的風水很不好，要小心注意」，並稱整個房間像「兇殺案般血淋淋」。而飯店服務人員得知情況後，態度相當良好，立刻替他們叫救護車並更換房間，雖然已經獲得妥善處理，但當時的驚嚇仍讓他感嘆，「今年過年收尾，還真是難忘的經驗阿…初九出事啦」。

會館劉姓副總表示，事發後要將人夫送醫，但對方說自行擦藥即可，會館除致歉外，也為夫妻換房及免費住宿，並在30日上午包上6000元紅包壓驚。另外，要請廠商調查釐清浴室玻璃門肇因，同時全館所有的浴室玻璃門進行檢查，避免憾事再發生。