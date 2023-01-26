今開工迎財神！超商優惠打氣　咖啡買8送8、滿額最高刮2023元購物金

▲7-ELEVEN推出開工優惠，CITY系列指定飲品第2杯半價。（圖／摘自官網）



記者許敏溶／台北報導

今天大年初五（26日）迎財神，也是開工的好日子，兩大超商也從今天起推出相關開工優惠為民眾打氣，7-ELEVEN今天購買CITY系列指定飲品第2杯半價，行動隨時取濃萃美式咖啡買8送8；全家則是購買指定商品滿200元，即贈送「開工好運刮刮卡」，有美式、拿鐵、四季春茶等飲料買1送1，還有機會刮中購物金，最高2023元，為開工民眾應援打氣。

今天是初五，是商家與企業開工、開市與迎財神的好日子，兩大超商也在今天推出優惠活動，以7-ELEVEN為例，從今天起到2/7連續13天，推出開工咖啡優惠，民眾購買CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡。

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此外，7-ELEVEN 從今天起到2/6，OPEN POINT行動隨時取享推出每日限量加碼活動，CITY CAFE濃萃美式咖啡買8送8，還有CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買5送2，另有CITY系列飲品168元優惠案型，脆酷摩卡咖啡任選4杯開工優惠特價168元。

▲▼7-ELEVEN推出開工優惠。（圖／摘自官網）

至於全家部分，從今天起到2/28，購買指定商品滿200元，就贈送「開工好運刮刮卡」，除了全家專屬優惠，還有肯德基、必勝客等異業優惠，其中全家專屬優惠，包含Let’s Café特濃美式/拿鐵、FMC小分子氣泡水、古早味紅茶等都有買1送1優惠，另有機會刮中20、100元，最高2023元的全家購物金。

另在全家若使用全盈+PAY支付，還可享受Let’s Café經典美式特大杯買1送1、經典拿鐵特大杯買1送1，冰熱不限；即起到 2/7用全盈+PAY購買uno pasta義大利麵，全品項皆折15元。

▲▼全家推出開工優惠。（圖／摘自官網）

至於萊爾富部分，則要等到下周一（30日）起，才推出限時3天的開工優惠活動，包含原價45元的大杯美式或原價55元的大杯拿鐵等現煮咖啡，同品項2杯優惠價只要60元，最多直接現省50元，相當於打5.5折，另大杯冰/熱炭焙鐵觀音拿鐵，原價55元，2杯優惠價只要70元。