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發票號碼「差一碼中頭獎」！她對獎完崩潰了：眼淚差點掉下來

▲▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

▲發票中獎號碼出爐後，會有不少人開始對獎，看有沒有幸能賺到年終。（圖／社群中心製）

記者柯振中／綜合報導

111年11-12月統一發票中獎號碼出爐，許多民眾會拿出手上的發票兌獎，看自己是否能夠成為幸運兒。不過，一名女子上網分享，她對完發票以後差一點哭出來，竟然只差一碼就中了頭獎，令人惋惜的照片曝光後，也讓網友們捶心肝。

財政部日前公布了111年11-12月統一發票中獎號碼，其中頭獎開出了3組數字，若是8位數全部相同，最高可以獲得20萬元獎金。

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不過，一名女子對完發票以後，感到相當崩潰，到了臉書社團「爆怨公社」分享照片，直言自己的眼淚差一點掉下來。而之所以會想哭，是因為女子拿到的發票當中，有一張發票的號碼為「07444405」，而這期開出的發票頭獎號碼中，就有一組號碼是「07444404」。

▼女子相當可惜，如果再早一點結帳，就能拿到20萬元頭獎。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼發票差一碼中頭獎。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

令人遺憾的是，因為女子是末碼與得獎獎號不同，因此除了與20萬元擦肩而過以外，其他4萬元、1萬元、4千元、1千元及200元的獎項也都無法領取，實在是會讓人搥心肝。

網友們看見這樣可憐的情況，也感到相當扼腕，不禁留言悲喊，「真的⋯⋯差一個號碼，財神擦肩而過」、「有一種悲傷！！！嗚嗚嗚嗚嗚」、「下次記得插隊」、「比悲傷還要悲傷的故事…（遞紙巾）」、「前一個結帳人爽了」、「坦白說～寧可眼不見為淨，這樣會錘心肝很久。」

 
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