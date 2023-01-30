　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲4大超商開工咖啡優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

上班族結束春節假期別憂鬱，趕緊來杯咖啡提提神吧！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「開工咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵爽喝買1送1，還有多款咖啡茶飲第2杯半價喝等好康，趕緊衝喝。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出CITY系列大杯以上任選第2杯半價優惠。

●7-11
7-11即日起至2月7日於全門市祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價（以五捨六入，價低者折）」，優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。

另至2月6日前加碼於OPEN POINT APP行動隨時祭出「CITY CAFE濃萃美式咖啡每日限量買8送8」、「CITY CAFE濃萃拿鐵每日限量買5送2」、「CITY CAFE風味系列指定冰飲任選4杯168元（品項含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選3杯168元」及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選3杯168元」。

●全家
全家今（30）日於全門市祭出「特大杯Let’s Café經典美式、經典拿鐵買1送1」，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart於門市祭出大杯美式、拿鐵買6送6。

●萊爾富
萊爾富即日起至2月1日止於全門市祭出「大杯美式／大杯拿鐵2杯同品項下殺60元」，加碼還有大杯炭焙鐵觀音拿鐵也享2杯只要70元，且冰熱不限。

●OK mart
OK mart今（30）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚美式／拿鐵享同品項買6送6」優惠，並加碼於雲端OK mall爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買6送6」好康。

【你可能也想看】

►沒有期限！　手搖飲「大小珍珠免費加」今天衝喝了
►漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包
►有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

ET快訊
車子拋錨！　意外刮中「200萬元+賓士」
這條路又出事　重機騎士衝進山溝慘死
18次假釋全被駁回！張錫銘提告求翻盤　連打2行政官司吞敗落幕
知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸　夫噴血爬出驚悚畫面曝
美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包
好市多「天價牛排」價格砍半！　他狂搬一整車：比豬肉便宜
快訊／開工日車禍！國一北上2車追撞　紫爆回堵4公里

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

瘋搶fooodpanda優惠碼卻不能結帳！官方曝原因「異常已排除」

4大超商「開工咖啡優惠」快看！美式、拿鐵通通買1送1

上班嘴饞、追劇無聊必備！　2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

瘋搶fooodpanda優惠碼卻不能結帳！官方曝原因「異常已排除」

4大超商「開工咖啡優惠」快看！美式、拿鐵通通買1送1

上班嘴饞、追劇無聊必備！　2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

佛心阿嬤35元米粉麵塞爆還送滷鴨蛋　3千人讚：滿滿人情味

收假前幹一票！強擄70歲肉票上車　她驚天一喊「救命」嚇退2匪

年假最後一天…北美館門口「捕獲野生楊謹華」！0偽裝約會全被拍

氣到了？詹皇、AD明天都不打　庫茲馬聲援：有人假摔每場罰9球

LIVE／蘇貞昌4年閣揆任期劃下句點！　內閣總辭現場看這裡

最美脫北女孩「全身都變了」！　小腿瘦成手臂…濃妝紅唇認不出

車子拋錨意外刮中「200萬元加賓士車」！　6人現場嗨爆

112年度全台犬貓「絕育補助」懶人包　一縣市符合資格全額免費

台股兔年開紅盤！台積電狂飆39元至542　指數大漲520點站上15400

洋基一年3億簽下內野手托雷斯　避免薪資仲裁

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

消費熱門新聞

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！

肯德基買1送1！速食開工優惠必收

超商開工優惠必收！咖啡買8送8

4大超商「開工咖啡優惠」快看

2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

「3大不務正業速食店」一次看！

過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

必拜！全台「最靈財神廟」TOP5

樂敗與東森購物　合作推嚴選商品

全聯開出200萬發票特獎！幸運門市曝光

「2022年最夯泡麵霸主」出爐！

只要10元！4大超商「春節咖啡優惠」

更多熱門

相關新聞

星巴克開工日買一送一開店就給

星巴克開工日買一送一開店就給

經過長達10天春節連假之後，上班日更需要提振精神，星巴克針對開工日推出買一送一優惠，大方表示1／30開工當天「一開店」都有買一送一優惠，此外明起還有連續15天的數位活動。除星巴克外，85度C、cama cafe跟路易莎也有祭出優惠活動，幫你找回開工好心情！

兔年開工！近8成上班族最期待加薪　盼每日可「多買個雞腿便當」

兔年開工！近8成上班族最期待加薪　盼每日可「多買個雞腿便當」

開工不憂鬱！星巴克、手搖飲買1送1

開工不憂鬱！星巴克、手搖飲買1送1

過年一早開工晚上起大火！蘋果麵包工廠搶救4hrs全毀

過年一早開工晚上起大火！蘋果麵包工廠搶救4hrs全毀

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

開工喝咖啡星巴克1／30買一送一

關鍵字：

美食情報美食雲超商開工咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

林秀琴病倒住院！包棉被「呆坐輪椅」

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面