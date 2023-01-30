美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

▲4大超商開工咖啡優惠一次看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

上班族結束春節假期別憂鬱，趕緊來杯咖啡提提神吧！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「開工咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵爽喝買1送1，還有多款咖啡茶飲第2杯半價喝等好康，趕緊衝喝。

▲7-11祭出CITY系列大杯以上任選第2杯半價優惠。

●7-11

7-11即日起至2月7日於全門市祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價（以五捨六入，價低者折）」，優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。

另至2月6日前加碼於OPEN POINT APP行動隨時祭出「CITY CAFE濃萃美式咖啡每日限量買8送8」、「CITY CAFE濃萃拿鐵每日限量買5送2」、「CITY CAFE風味系列指定冰飲任選4杯168元（品項含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選3杯168元」及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選3杯168元」。

●全家

全家今（30）日於全門市祭出「特大杯Let’s Café經典美式、經典拿鐵買1送1」，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲OK mart於門市祭出大杯美式、拿鐵買6送6。

●萊爾富

萊爾富即日起至2月1日止於全門市祭出「大杯美式／大杯拿鐵2杯同品項下殺60元」，加碼還有大杯炭焙鐵觀音拿鐵也享2杯只要70元，且冰熱不限。

●OK mart

OK mart今（30）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚美式／拿鐵享同品項買6送6」優惠，並加碼於雲端OK mall爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買6送6」好康。

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