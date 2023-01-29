一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂　準備發大財

▲開工大吉，農曆新年後事業起飛3星座、3生肖大點名。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

春節10天連續假期進入尾聲，明（30日）迎來開工。對此，塔羅牌老師艾菲爾特地點名「3星座、3生肖」，農曆年後運勢看漲，有望迎接事業起飛，發大財，趕緊來看看自己上榜了沒？

事業起飛「3星座」

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第三名：雙子座

木星在你的福德宮坐鎮，為你帶來貴人好運，相對也帶來事業運、財運上升的喜訊。貴人讓你順風順水，事業發展可說是風生水起，和同事、上司都和諧融洽，且只要是你自己訂下的目標，你都能成功達到，順利的事業自然帶來旺盛正財！另外想脫單、結婚、祈求愛情順利的的人，別忘了好好運用你的貴人好運，在貴人的照拂下，你的愛情也可以一起順利修成正果。

第二名：天蠍座

木星在你的奴僕宮注入能量，讓你在工作中的表現有目共睹，最近可以成為公司中登高一呼的領頭羊。最近如果想要轉換工作跑道的朋友，你在面試以及換新工作的時候，運氣非常好，可以得到一個心目中理想的工作和薪水待遇。另外，金星讓你的偏財好運提升，公司的加薪、提成獎金都有你一份。

第一名：巨蟹座

木星在你的事業宮加溫，讓你的事業運勢可說是如魚得水。比起其他物質、娛樂，你的一顆心幾乎都撲在工作上了，你積極拓展人脈、業績做好做滿，你要的不是達標、而是超標，如此完美的工作表現讓領導、客戶都對你讚賞有加，加薪丶獎金、升官自然降臨！另外想嘗試創業投資、兼職、或是跳槽的人，農曆新年過後也是你開始新事業的最好時機，可千萬別錯過了喔。

事業起飛「3生肖」

第三名：生肖虎

農曆新年後運勢看漲，各方面都會大有進步，可持續在事業舞台上發光發熱，盡情的表現自己的能力。農曆新年後，你有機會遇上大客戶指名合作，業績直線上升，獎金自然多多。而在財運方面，你能開始做一些小額的投資試試，你的偏財運很不錯，有望利用錢滾錢提升自己的收入和荷包。另外，父母或是長輩可能會給你金錢上的資助，或有人還你錢，舒緩過往財務緊縮的情況。貴人也會在你陷入苦惱時自動出現，助你化解危機。

第二名：生肖豬

農曆新年後，財路輕鬆進家門，不管你想要什麼都能輕鬆獲得、手到擒來。不管是偏財或是正財都特別的旺，如果有投資，最近會有人幫你指點迷津，使你獲利更加穩定，工作上也會有意外的獎金，收入令你相對滿意。事業方面，能夠擺脫過去的困境，迎來新局面，身邊的同事變的熱心、有向心力，願意在關鍵時刻拉你一把，而你的工作能力也能夠得到大家的認可，有機會升官加薪。

第一名：生肖羊

農曆新年後，在事業上你可說是如魚得水，不管是有什麼創新的想法或是計畫，大多能夠得到上級長官的青睞、支持和重用，特別在涉及到金錢問題上，更是有遇衰轉吉的好運氣。在農曆新年後，你需要的是踏實、堅定的去實踐計劃和目標，或許你會碰到一些阻礙，但別過於擔心，因為你有能力度過那一些關卡，並且能力越來越好。財運方面，有舊帳回收或是之前投資的項目有了進展，使你財氣滿滿。