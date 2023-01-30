好市多「天價牛排」價格砍半！　他狂搬一整車：比豬肉便宜

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（29日）前往好市多台中店消費，發現曾經漲到每公斤649元的美國特選嫩肩里肌牛排大降價，變成每公斤375元，他馬上搬了滿滿一車回家，並直呼「比豬肉還便宜」！

▲原PO發現美國特選嫩肩里肌牛排限時特價。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說，下同。）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享降價活動，表示美國特選嫩肩里肌牛排有為期7天的限時優惠（目前已結束），售價每公斤419元再折扣44元，等於每公斤只要375元，讓他忍不住直接買了一整車，目測超過10盒，「比豬肉還便宜」。

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由於這款牛排之前曾漲到每公斤649元，文章公開之後掀起網友熱議，並紛紛留言表示，「CP值最高的牛排」、「牛肉富翁」、「這好誇張」、「大戶！這周特價真的便宜」、「天價時1公斤649元」、「中和也有雞腿特價，期限到2月2日的樣子」、「期待回到每公斤269元的日子」、「優惠只到29日，30日就沒啦，來不及了」。

不過，也有部分網友坦言，就是因為價格突然變得超便宜，反而不敢下手；還有人質疑，原PO到底是和什麼豬肉比，怎麼會比分割好的牛肉還貴。

對此，原PO表示，自己是和伊比利豬肉做比較，但就算是在豬肉攤購買，現在松阪豬每公斤也要500元，確實不便宜。也有其他人留言附和，現在豬肉價格是真的貴，光是豬小排、松阪、二層等部位，每公斤都超過400元。

▼網友討論，現在豬肉的價格確實不便宜。