　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「天價牛排」價格砍半！　他狂搬一整車：比豬肉便宜

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（29日）前往好市多台中店消費，發現曾經漲到每公斤649元的美國特選嫩肩里肌牛排大降價，變成每公斤375元，他馬上搬了滿滿一車回家，並直呼「比豬肉還便宜」！

好市多「天價牛排」價格少一半，他搬滿整車。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

▲原PO發現美國特選嫩肩里肌牛排限時特價。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說，下同。）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享降價活動，表示美國特選嫩肩里肌牛排有為期7天的限時優惠（目前已結束），售價每公斤419元再折扣44元，等於每公斤只要375元，讓他忍不住直接買了一整車，目測超過10盒，「比豬肉還便宜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於這款牛排之前曾漲到每公斤649元，文章公開之後掀起網友熱議，並紛紛留言表示，「CP值最高的牛排」、「牛肉富翁」、「這好誇張」、「大戶！這周特價真的便宜」、「天價時1公斤649元」、「中和也有雞腿特價，期限到2月2日的樣子」、「期待回到每公斤269元的日子」、「優惠只到29日，30日就沒啦，來不及了」。

不過，也有部分網友坦言，就是因為價格突然變得超便宜，反而不敢下手；還有人質疑，原PO到底是和什麼豬肉比，怎麼會比分割好的牛肉還貴。

對此，原PO表示，自己是和伊比利豬肉做比較，但就算是在豬肉攤購買，現在松阪豬每公斤也要500元，確實不便宜。也有其他人留言附和，現在豬肉價格是真的貴，光是豬小排、松阪、二層等部位，每公斤都超過400元。

▼網友討論，現在豬肉的價格確實不便宜。

好市多「天價牛排」價格少一半，他搬滿整車。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

ET快訊
最美脫北女孩「全身都變了」！　小腿瘦成手臂…濃妝紅唇認不出
車子拋錨！　意外刮中「200萬元+賓士」
這條路又出事　重機騎士衝進山溝慘死
18次假釋全被駁回！張錫銘提告求翻盤　連打2行政官司吞敗落幕
知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸　夫噴血爬出驚悚畫面曝
美式、拿鐵買1送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛心阿嬤35元米粉麵塞爆還送滷鴨蛋　3千人讚：滿滿人情味

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸　夫噴血爬出驚悚畫面曝

好市多「天價牛排」價格砍半！　他狂搬一整車：比豬肉便宜

開工日來看今年還有7段連假！　最划算「請2天放9天」

兔年開工4顏色錢包最招財　1款絕對NG「錢會折一半拿不回來」

開工不憂鬱！星巴克限時買1送1　手搖飲比賽茶每杯折10元

職場如戰場！「4星座」易捲入辦公室宮鬥劇　金牛小心選錯邊

開工日清晨5.3℃　22縣市低溫特報！一圖看走勢「2區周四變天」

快訊／高雄深夜11：15地牛翻身！規模3.2極淺層地震

紫南宮前私人土地「免費停車」！他停完見8字公告氣炸：感覺被欺騙

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

佛心阿嬤35元米粉麵塞爆還送滷鴨蛋　3千人讚：滿滿人情味

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸　夫噴血爬出驚悚畫面曝

好市多「天價牛排」價格砍半！　他狂搬一整車：比豬肉便宜

開工日來看今年還有7段連假！　最划算「請2天放9天」

兔年開工4顏色錢包最招財　1款絕對NG「錢會折一半拿不回來」

開工不憂鬱！星巴克限時買1送1　手搖飲比賽茶每杯折10元

職場如戰場！「4星座」易捲入辦公室宮鬥劇　金牛小心選錯邊

開工日清晨5.3℃　22縣市低溫特報！一圖看走勢「2區周四變天」

快訊／高雄深夜11：15地牛翻身！規模3.2極淺層地震

紫南宮前私人土地「免費停車」！他停完見8字公告氣炸：感覺被欺騙

佛心阿嬤35元米粉麵塞爆還送滷鴨蛋　3千人讚：滿滿人情味

收假前幹一票！強擄70歲肉票上車　她驚天一喊「救命」嚇退2匪

年假最後一天…北美館門口「捕獲野生楊謹華」！0偽裝約會全被拍

氣到了？詹皇、AD明天都不打　庫茲馬聲援：有人假摔每場罰9球

LIVE／蘇貞昌4年閣揆任期劃下句點！　內閣總辭現場看這裡

最美脫北女孩「全身都變了」！　小腿瘦成手臂…濃妝紅唇認不出

車子拋錨意外刮中「200萬元加賓士車」！　6人現場嗨爆

112年度全台犬貓「絕育補助」懶人包　一縣市符合資格全額免費

台股兔年開紅盤！台積電狂飆39元至542　指數大漲520點站上15400

洋基一年3億簽下內野手托雷斯　避免薪資仲裁

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

快訊／高雄深夜11：15地牛翻身

刮刮樂黏牆上突掉下！台中大叔買了竟中100萬

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

更多熱門

相關新聞

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是常駐的經典商品，或是剛上架的新品，總能吸引會員回購及挖寶開箱，近日推出「充氣式加熱按摩池」，售價1.2萬元，超特別的新品引起會員討論，不少人想埋回家放在庭院，或是露營時用，還出現不少老司機壞笑留言。

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

好市多9.8萬遮陽亭　神人秀實品照

好市多9.8萬遮陽亭　神人秀實品照

初五去好市多　會員嚇到「第1次那麼空」！

初五去好市多　會員嚇到「第1次那麼空」！

「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做好心理準備

「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做好心理準備

關鍵字：

好市多

讀者迴響

熱門新聞

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

失蹤高中生吊屍樹上　姊見遺體被阻

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

林秀琴病倒住院！包棉被「呆坐輪椅」

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面