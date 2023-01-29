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好市多1.2萬「40°C充氣按摩池」開賣！會員喊讚　老司機一看笑了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲充氣式加熱按摩池售價1.2萬元。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是常駐的經典商品，或是剛上架的新品，總能吸引會員回購及挖寶開箱，近日推出「充氣式加熱按摩池」，售價1.2萬元，超特別的新品引起會員討論，不少人想買回家放在庭院，或是露營時用，還出現不少老司機壞笑留言。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員發文，貼出2張照片，好市多又出現超酷的新品，「充氣版的加熱SPA按摩池」，最高可以設定40度的恆溫，笑問「直接在庭院泡湯是什麼感覺？」

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貼文一出，引發網友熱議，「國外早風行好久了，Costco賣價好便宜」、「可以搭配Costco的豪華涼亭使用」、「溫水游泳池來了」、「這個好讚！帶去露營區泡應該超chill」、「放客廳邊泡澡邊追劇…好像有點厲害」、「明年年終領10萬就買」。還有老司機壞笑喊「可以壞壞」，「跟另一半一起泡，增加情趣超讚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲管理員貼出實體照。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，多數網友笑說，缺的不是按摩池，而是可以放下按摩池的庭院，「我缺的是放這個的後花園」、「你覺得我是缺這個按摩池嗎？我缺的是，可以放得下這個按摩池的庭院呀」、「首先要有空間」、「說真的不錯！但一般家裡有空間嗎」。

然而，沒想到留言區有會員直接貼出照片，已將商品放入購物車搬回家，「買了還沒開箱，之前買的大游泳池要先收起來，我再看看有沒有像上面說的，5分鐘加溫到40度，再來分享」。底下不少人留言驚呼「太狂了」，期待開箱。

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