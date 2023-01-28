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好市多超狂新品9.8萬遮陽亭　他驚喊到底誰買！釣出神人秀實品照

記者黃翊婷／綜合報導

好市多商品眾多，生活用品幾乎都能一次購足，近日有網友發現，好市多竟然賣起「12呎X16呎的戶外遮陽亭」，官網標價為9萬8249元，讓他忍不住直呼酷斃了，「到底什麼樣的人才可以買一組這個放庭院啊？」結果意外釣出不少神人秀出實際使用的照片。

好市多巨大遮陽亭。（圖／翻攝自好市多線上購物網站）

▲這款戶外遮陽亭售價為9萬8249元。（圖／翻攝自好市多線上購物網站）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，透過論壇看見好市多的新品介紹，其中一項是「12呎X16呎的戶外遮陽亭」，「有夠大酷斃了，到底什麼樣的人才可以買一組這個放庭院啊？」

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而實際上好市多的官網查詢，確實有販售這款「12呎X16呎的戶外遮陽亭」，價格為9萬8249元，主打四面網紗透光設計，可透自然光且通風、防蚊蟲，屋頂及支架塗層可耐風雨、防紫外線、抗鏽蝕，還有前後滑門設計，可從左右兩側開啟，門開寬度約158公分，門高約210公分。還有一名顧客留下5星好評，稱讚這是適合有庭院擺設的產品。

好市多巨大遮陽亭。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

▲網友分享實品照片。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

文章公開之後吸引許多網友留言熱議，「貴的從來不是亭，是放亭的地」、「又有新的360度採光雅房出租新選擇」、「終於有我買得起的房子了」；也有不少網友表示身邊親友確實有人入手，還分享實品照片，「姊姊家剛好有庭院，比蓋一間來得便宜很多」、「朋友買了放公寓頂樓」、「我們鄰居有買！買來把狗養在裡面」。

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