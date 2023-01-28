好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車！內行人揭內幕

▲原PO進到好市多，扛了很多東西回家。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

好市多商品物美價廉，許多消費者進去後，總是大包小包出來。一名女網友就透露，近日去逛好市多，本來只是想簡單買個食材，但還是忍不住買了快一車，未料一旁還有人買了3大車同款飲料。但文章曝光後，有會員指出該飲料2天後會特價，現在買就虧大了，也有網友指出那名客人應該是娃娃機業者在補貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，近日去好市多買了簡單的家用品，包括豚骨拉麵、牛肉片、衛生紙、零食餅乾等，以及韓國的香蕉牛奶及草莓牛奶各一箱。不過結帳時發現驚人一幕，一旁的客人同樣買了韓國調味乳，卻是搬了各30箱，堆滿了3個推車。看到這畫面，她忍不住笑說「進去真的會差點忘了我是騎車去的，好加在還載得回家」。

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▲原PO發現有人買了3大車的飲料。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

但不少網友看到文章後，指出該款保久乳在本月30日將會特價，一箱能便宜130元，好奇問「韓國牛奶開始特價了？」「應該1/30才開始特價吧？今天買這麼多是…？」「這下週買差很多錢耶」、「他是不是以為有特價，結果結帳發現沒有就…」、「不是30號才開始折130嗎」、「不是下週才特價？現在買30箱是要展現財富自由？佩服佩服」。

就有內行人指出，搬了30箱的客人可能是娃娃機業者或代購人員，「是代購業者吧」、「娃娃機業者啦」、「放娃娃機的，最近很流行零食場」、「是不是夾娃娃店買的…最近有去夾過一次」、「也可能是代購」、「放娃娃機的，最近很流行零食場」、「沒意外的話是擺娃娃機的」。

此外，有人表示，一次搬這麼大量的貨可能是想要賺回饋，還有網友指出，如果發現自己買貴了，可以等到特價的時候，用特價的金額再結一次帳，「直接推去退前一筆（原價）」，先前也曾遇到買貴可以「對調退貨」的服務。不過《ETtoday新聞雲》實際致電好市多，客服人員回應，如果發現買貴了，可以選擇退貨重買，這是客人的權益，但並不會退差價，也無法用原本的商品重刷一次，必須重新購買才能享有優惠。