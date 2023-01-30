人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」　7天後掀蓋看！結果驚呆萬人

▲人妻回老家忘關瓦斯「小火燒乾鍋」，7天後再掀蓋傻眼。（圖／翻攝微博，下同）



記者許力方／綜合報導

返鄉過年差點釀大火！湖南一名女子小年夜時返鄉過年，7天後再回家，發現驚人一幕，自家瓦斯爐竟然忘了關，還在燃燒，她掀開一看，平底鍋已經燒乾變形，好在沒有引發火勢，她驚訝之餘也不忘錄影上傳，影片瘋傳吸引數萬人討論。

根據《星視頻》報導，湖南一名女子20日小年夜回老家過年，26日初五再返自己的小窩時，一進廚房赫然發現瓦斯爐上的火還在燃燒，7天前出門時竟然忘了關瓦斯。影片中可見，炒鍋蓋著鍋蓋，裡面還插著鍋鏟，底下的瓦斯爐還開著小火在燒，她掀開鍋蓋，發現裡面已經燒乾，鍋底也出現變形和圓點狀圖案，鍋鏟直接被燒穿，木柄也被燻黑。

女子驚呼好險沒有起火「回家第一眼看到這一幕，有種說不出的感覺。」她解釋，後來她問老公，得知裡面沒有放水，因為火量是開最小的，鍋鏟木柄都燒糊了，「不能說燒糊了，只能說烘糊了…」提醒大家出遠門要記得檢查水電瓦斯。

影片引起爭議，網友紛紛質疑「為了擺拍特意開小火守候一天」、「再小的火，5天也燒得起來」、「乾鍋5分鐘就可以一屋子黑煙」、「我蒸番薯3小時，鍋廢了」、「仙丹都練出來了吧」、「一看就扯蛋」、「關鍵是這麼多天了，進去居然沒有煙？」認為是「騙騙不進廚房沒有生活常識的人」、「隨便拍個照，想說幾天就幾天」、「燒1、2天就夠嗆，7天有點誇張了吧」、「啥牌子的鍋，質量槓槓的。」

女子事後也緊急聲明，「這不是段子，我也只是記錄生活。」聲稱發影片時就是回家看見的時後馬上拍攝下來，沒想到有這麼多同道之人，有的不相信燒了這麼久，但這確實是從小年夜那天燒到初五，「我才回家看見，也確實有點害怕。」她看到有網友質疑，放鍋子時難道沒看見火嗎？她說「人總有糊塗時，有時候拿著手機滿屋找手機又是怎麼回事呢？」

對此，四川、安徽警消也紛紛以此事件為鑒，警示民眾，廚房、客廳、臥室、陽台，這些生活空間都可能隱藏火災隱患，提醒火爐旁不要放置易燃物，定期清理抽油煙機，且煲湯做菜時要注意，廚房用火不離人，長時間離開要關閉火源、電源，平時要檢查電線有無故障、不要在插座上連接多個大功率電器等。