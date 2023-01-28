開長途怕睡著狂灌咖啡　腎臟科醫師警告「這時間喝已來不及」

▲開長途怕睡著狂灌咖啡，腎臟科醫師警告「若已經想睡再喝咖啡已來不及」。（圖／慈濟醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

春節10天長假邁入尾聲，返鄉車潮湧現，許多人開長途車程怕累，邊開車邊灌咖啡，結果卻越喝越累。台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心曝，喝咖啡要抓好時機，最好「小睡一下再喝咖啡效果最佳！」如果身體已經感覺想睡，那時再喝咖啡已經來不及了！

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▲陳一心曝，喝咖啡要抓好時機，最好「小睡一下再喝咖啡效果最佳！」（圖／慈濟醫院提供）



陳一心表示，喝咖啡能提神的機轉，跟「腺苷」的身體產物有關。原因是「腺苷」具備調節大腦睡眠周期功用，當腦中「腺苷」多到一定程度會跟神經元受體結合，造成活動減緩讓人昏昏欲睡。咖啡因化學結構與「腺苷」十分相似，因此取代「腺苷」與神經元受體結合，就能暫時提神。

陳一心補充，如果身體已經感覺想睡，那時再喝咖啡已經來不及了！累積一天疲勞後才攝入咖啡因，腺苷早已捷足先登，把咖啡因阻擋在外，於是產生越喝越累的反效果，不如小睡一下讓腺苷減少後再補充咖啡，才是最佳時機。

陳一心也提醒，據醫學文獻的研究指出，咖啡因在成人體內的半衰期約3到6小時，視個人基因與肝臟代謝率而異。意謂著在攝入咖啡3到6小時後，仍有一半咖啡因在體內；懷孕婦女代謝速度慢，半衰期甚至可長達15個小時。陳一心建議靠喝咖啡來提神的朋友，要注意攝取時間與份量，適度補充睡眠才是消除疲勞的最佳方法。