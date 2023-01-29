台南花園夜市攤販與女客人口角風波未熄　攤商道歉網友不買單

記者林悅／台南報導

台南北區花園市25日大年初四晚上，發生1起草莓甜點攤販疑不滿女客人站在她攤位前影響做生意，因出言趕女客人引起雙方口角衝突，老闆娘販辱罵女客人「破麻」，因網友一面倒認為做生意不能這樣，老闆娘事後發文為自己言行不當道歉，但網友並不買單，留言洗版要女客人提告，老闆娘也刪文、關閉臉書神隱。

▲台南北區花園市發生1起草莓甜點攤販，疑不滿1位女客人站在她攤位前影響做生意，因出言趕女客人引起雙方口角衝突，雙方互罵過程被人po網。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

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1名黃姓女網友在臉書爆料公社po文指出：「跟你消費完不能站在攤位旁邊？看到下組客人來立馬翻臉趕人？還說我們寒酸吃不起？最後還駡人破麻！看不起人的還說「去甲善甲狼欸東西啦（去吃窮人的東西）」，該網友請網友評評理，究竟是誰沒素質？」。黃姓網友還po出一段現場影片表示：「影片是店家兒子拍的還上傳抖音，不是我們斷章取義！」。

據了解，該事件發生在1月25日大年初四晚上，地點在台南北區知名之花園夜市，該網友跟一個草莓甜點攤買完160塊的蛋糕，網友指控該名女攤家立馬翻臉趕人，說網友站在攤位前擋到她的客人，雙方就這樣你一言我一語大吵了起來。爆料網友還po出疑為店家兒子拍攝的爭執過程上傳抖音影片，影片爭吵內容還有店家辱罵女客人「破麻」的對話。





該Po文一出也引起網友熱議，網友表示：「這種人還可以擺攤做生意？告死她」、「買一個，然後拿去驗農藥，看看結果如何」、「還好是店家對方自己po影片，不然在鬼島愛檢討被害者的神經病態風氣下，換成消費者po文一定會被賤盤酸民群砲的很慘！」、「真的派」、「這幾個字脫口而出，攤主都嘛變成事主」、「這消費者真的很不應該，應該直接站在攤位前面吵到分出結果，生意不要做了」、「支持提告，還自己錄影給別人當證據真好笑，格局那麼小難怪沒生意」、「沒頭沒尾不太懂，可以提告公然侮辱」、「恭喜又領年終」…，網友多一面倒，認為攤家不應該辱罵客人。

▲該攤商事後疑po影片上抖音，該名女客人也上臉書po文指控女攤商辱罵她「破麻」，請網友評理。（圖／翻攝自爆料公社）



台南市警五分局和緯派出所副所長黃相輔指出，本案五分局並未接獲報案，雙方當事人亦未到五分局提出告訴，當事人如有提告將依規定受理，警方呼籲遇有消費糾紛時，應心平氣和理性處理。

老闆娘28日也發文道歉，指出雙方因為言語誤會才爆發衝突，她表示係看到女網友摔蛋糕才情緒失控，要就自己言行不當、說話難聽的錯誤道歉，希望女網友能看到她的歉意，惟網友們並不領情，留言洗版指稱老闆娘並非真心檢討跟道歉。惟道歉文發出沒過多久就被刪除，抖音上的影片也刪除，老闆娘關閉臉書神隱。