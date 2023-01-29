獨／台中30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺：寧失業拒幫新老闆

記者許權毅／台中報導

台中潭子知名在地超市「瑞友百貨生鮮超市」2月即將收攤，店家在門口貼上公告「感謝大家30年來的支持。」賴姓負責人跟太太無奈表示，跟原房東租了這麼多年，合作都算愉快，後來疑似房東轉手給第二代，去年突然告知不續約，漲了約1倍租金並轉租給連鎖超市，感嘆對方不講人情，至少先告知此事，後續也可商議，現在只能順勢收掉潭子店。據悉，一群跟隨多年的老員工還透過管道被問過意見，可直接在連鎖超市上班，但許多死忠員工都不太有意願。

▲台中在地30年瑞友超市將在2月收攤，賴姓負責人感嘆房東未先告知商量價格，直接轉租，店面只好被迫關閉。（圖／記者許權毅攝）



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生意相當不錯的瑞友在地深耕30年，有許多商品還是外面連鎖超市、超商沒有的，將像一間大型柑仔店。賴姓負責人帶著記者介紹，店裡頭的蔬菜都是賴家人親自到西螺載運，冷凍食品廠商也是合作30年的好朋友，架上還會販售內衣、鋼杯、鍋碗瓢盆等等轉換率不是這麼好的商品，但依舊選擇販售，讓商品有更多元的選擇，甚至因應外籍移工，店家也賣起東南亞的飲品、泡麵等。

▲▼瑞友販售的商品相當多樣化，從生鮮商品到生活百貨都有，店面約250坪。（圖／記者許權毅攝）



賴姓負責人感嘆表示，潭子店大約是從1996年開始營業，一直以來跟房東關係都還不錯，也從來沒有欠過租金，後來對方疑似轉手給第二代管理，去年準備要談新約時，卻被告知已經從10多萬漲到近30萬，等於漲租1倍，並且已經租給連鎖超市，認為這種做法「沒有道義」只要事先告知一聲，若自己租不起一定就會摸摸鼻子走人，而不是連說都沒說就轉租，也坦言連鎖超市想要這個地點的風聲傳了至少3年。

▲賴姓負責人認為一旦傳統型超市被夾殺消滅，對消費者、零售業都不是一件好事。（圖／記者許權毅攝）



賴姓負責人認為，瑞友是北台中僅存的傳統型超市，一旦全數都被「夾殺」，對消費者、零售業都不是一件好事，不過「小蝦米對抗大鯨魚」也很難改變什麼，也因為下一代沒有要接手，這間店就順勢關閉，一切順其自然，也沒有想過要再找地方重啟潭子店，因為一切也「太累了」。

▲▼瑞友生意相當不錯，許多在地人都很不捨。（圖／記者許權毅攝）



看著琳琅滿目的商品，賴姓負責人說原本還打算要更新店面，像是冷藏櫃、貨架等等，好險還沒正式下訂，否則100多萬的冷藏櫃可能用不到多久又要收掉。記者詢問店裡的貨架後續會如何處理？賴只淡淡地說：「都只能夠當廢鐵回收了吧！」再轉頭整理架上的撲滿小豬。

賴姓負責人跟太太、家人們一同經營，包括沙鹿、神岡店都是一手包辦管理，底下則是有十多名店員，最資深的員工跟隨賴家已經近20年，可看出賴家人跟底下員工的好感情。賴家人透露，連鎖超市還曾透過管道來諮詢員工們意見，可以直接轉職上班，但有許多員工不願意，反而是賴家人認為可行，至少也不會失業，鼓勵員工可以嘗試，但一切都尚未有定論，當然瑞友也會依照法律資遣員工給予資遣費等。