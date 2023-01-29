　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市人生「熄燈600天」回來了　台南新同安夜市2／3強勢登場

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

記者林悅／台南報導

有14年歷史的台南市安南區同安夜市，因地主要將土地收回不再出租，2021年5月12日被迫熄燈，讓當地民眾扼腕，但最近傳出好消息，新的經營團隊接手，將於2月3日以「新同安夜市」名義回歸復業，此舉引起網友熱議，許多網友開心表示，「夜市人生終於回來了」，期待新同安夜市能再現熱鬧的氣氛。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，舊的同安夜市位在安南區同安路，規模比不上台南市著名的觀光夜市「花園夜市」、「武聖夜市」，是屬於社區型夜市，攤商從最早上百攤，至熄燈前約有3、40攤，與一般夜市相同，大部分是賣各種小吃、美食，還有一些衣物、日用品及遊戲攤商，每週二、五營業。由於同安夜市地主要收回土地，不願再租給夜市攤商，2021年5月12日終於宣告熄燈正式結束進入歷史，當時讓地方人士十分不捨。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

有網友就在臉書PO文指出：「這個夜市陪伴了我、我家人、週邊住戶10幾年，是多麼美好的回憶，晚上的時候能有美妙的燈火，美食，飲料，可以快樂悠閒地逛著，我曾經小時候夢想家裡附近能有夜市…，這是多麼奢侈美好的夢，想不到這美好的夢能實現，但陪伴了我10幾年要結束了，多麼不捨。

也有網友說，記得10幾年前夜市剛開的時候，那時候還能請歌手來演唱。記得第一次去買EQ滷味，老闆的小孩還剛出生，一間小小的攤位，勤奮的老闆靠美味跟雙手打出了一片天，扛起了家計，上個月吃，香味依然是回味無窮他獨門的辣椒實在是一絕…。從以前石頭火鍋還是露天的，到後來石頭火鍋變成了駐點的棚子，那是我跟我老爸慶祝跟談心的小秘密基地~我特別喜歡這個夜市的滷味、豬血湯、白糖粿、牛排、小上海、、地瓜球蔥油餅、炸魷魚、石頭火鍋、雪淇冰茶…等」。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

不過，2022年底，在「我住台南安南區」臉書上出現1則公告，新的經營團隊將以「新同安夜市」名義，在原同安夜市位置，安南區同安路重新開幕，目前正積極招商。

▲台南市安南區同安夜市2021年5月12日熄燈，這伴隨著在地人14年的夜市，讓很多人感到不捨，但終於將於2月3日以新同安夜市之名復業。（圖／翻攝自台南人帶路，下同）

據新同安夜市管理處吳先生表示，他們是新的夜市管理團隊，已取得地主同意，將以「新同安夜市」名義重新開幕，他並公告宣布，2023年2月3日「新同安夜市」正式營業，並舉辦優惠促銷活動，希望讓民眾重溫「夜市人生」。

ET快訊
高雄女投資失利狠殺女室友！　女兒被叫醒才知母遇害
子瑜回韓國了！　「扛3大箱戰利品」現身機場
熄燈600天！　這夜市強勢回歸　
快訊／台中3兄弟圍爐火警增1死！　小弟90%燒燙傷慘死
除夕年菜復熱繼續吃　台中1家3口狂拉脫水「尿不出來」
快訊／陸宣布：金酒解禁！　遭禁48天正式放行
快訊／高雄女狠殺女室友後墜樓！　傷重不治
儀表板出現「咖啡杯圖案」代表啥意思？　網笑：車子口渴了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

IKEA馬桶貼「7字標語」警告！　前員工曝驚悚內幕：親眼看過

夜市人生「熄燈600天」回來了　台南新同安夜市2／3強勢登場

面積1.36公頃！高雄最新「親子聖地」　有地景遊戲區、坡地天梯

泰安清安豆腐街「63塊指示牌」塞滿牆　他疑惑：這要拼多久？

破億神曲製造機！《天氣之子》主唱日記書來台　搖滾天才內心曝光

台南花園夜市攤販與女客人口角風波未熄　攤商道歉網友不買單

小情侶用完餐「突塞100元」小費　老闆搖頭拒收！原因被網友讚爆

取代極度乾燥！「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

IKEA馬桶貼「7字標語」警告！　前員工曝驚悚內幕：親眼看過

夜市人生「熄燈600天」回來了　台南新同安夜市2／3強勢登場

面積1.36公頃！高雄最新「親子聖地」　有地景遊戲區、坡地天梯

泰安清安豆腐街「63塊指示牌」塞滿牆　他疑惑：這要拼多久？

破億神曲製造機！《天氣之子》主唱日記書來台　搖滾天才內心曝光

台南花園夜市攤販與女客人口角風波未熄　攤商道歉網友不買單

小情侶用完餐「突塞100元」小費　老闆搖頭拒收！原因被網友讚爆

取代極度乾燥！「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

經典賽／中華隊自辦熱身賽對手出爐　林子偉2月1日報到

藍營批內閣名單酬庸派系　他指新人事有「3多」：適才適所又接地氣

化身「尼克殺手」！　厄文末節大爆發領籃網對戰9連勝

角川「KadoKado角角者 - 又不能當飯吃」 吐維老師簽名會　動漫節熱鬧登場

高雄女投資失利狠殺女室友　女兒睡「樓中樓」被叫醒才知母遇害

霸道橘貓獨佔暖氣　汪星人「拍肩求讓位」...遭舔肉球無視超無奈

葛萊美倒數8天！台灣2組設計師角逐　蕭青陽父女聯手：換恬恬登場

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

子瑜返台過年13天假期結束！「扛3箱戰利品」回韓國　親切收禮物

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

明開工別煩！今年還有7大連假　最長放5天

台灣港務公司招考新人正、備取128名

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

冷到谷底！初八晨4.2℃　「明顯降雨」時間曝

更多熱門

相關新聞

花園夜市攤販與女客人口角風攤商道歉網友不買單

花園夜市攤販與女客人口角風攤商道歉網友不買單

台南北區花園市25日大年初四晚上，發生1起草莓甜點攤販疑不滿女客人站在她攤位前影響做生意，因出言趕女客人引起雙方口角衝突，老闆娘販辱罵女客人「破麻」，因網友一面倒認為做生意不能這樣，老闆娘事後發文為自己言行不當道歉，但網友並不買單，留言洗版要女客人提告，老闆娘也刪文、關閉臉書神隱。

紐約時報旗下雜誌介紹台南

紐約時報旗下雜誌介紹台南

台南老闆初一「擲出立筊」　2天後變聖筊

台南老闆初一「擲出立筊」　2天後變聖筊

台南男持刀刺妻子左胸！放火嗆：妳怎還沒死

台南男持刀刺妻子左胸！放火嗆：妳怎還沒死

賴清德台南安平觀音亭上香祈福

賴清德台南安平觀音亭上香祈福

關鍵字：

夜市人生台南新同安夜市回歸

讀者迴響

熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

邱澤罕見同框老婆放閃！

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面