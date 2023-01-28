台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

▲台南市警麻豆分局緝獲縱火嫌犯36歲日姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、柯振中／台南報導

台南市下營區日前發生民宅縱火案，36歲日姓男子與家人長期感情不好，憤而購買汽油縱火，還開口嗆妻子「妳怎麼還沒死」，行為離譜至極。檢方複訊後認為，日男涉犯殺人未遂、公共危險罪，罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，下營區開化里一處民宅14日清晨6點59分發生火警，消防員獲報後，派出18車、37人前往搶救，花了約30分鐘撲滅火勢，不過女住客遭到濃煙嗆傷、左胸也遭穿刺，左手還有撕裂傷，被緊急送往醫院搶救。

後續經過調查，竟然是因為日姓男子與家庭不睦，於是購買汽油縱火，甚至還開口嗆妻子「妳怎麼還沒死」。

此外，女屋主的胞姊也出面指控，日男這已非第一次行兇，之前妹妹就曾遭到家暴，所以才搬離原住處，不過2人和好後，日男又跑回來同居，豈料同居後日男再度動手，嚇得妹妹跑去申請保護令。

沒想到保護令都還沒送達，日男就又動手行兇，不顧家裡還有2名幼子，竟使用繩子勒暈妻子、又拿出汽油縱火，發現妻子沒有死亡，還持刀捅對方左胸，行為泯滅人性。

麻豆警方報警台南地檢署檢察官指揮偵辦，14日持著拘票，在台中市將日嫌拘捕到案，全案依照殺人未遂、公共危險罪等罪嫌送辦。

檢方複訊後，為了防止日嫌再犯，向法院聲請羈押獲准，至於家庭糾紛相關情事，則依照規定受理、按照相關程序通報有關單位進一步處置。