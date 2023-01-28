　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

▲台南市警麻豆分局緝獲縱火嫌犯36歲日姓男子到案，警方查出日嫌因與家人長期感情不睦憤而購買汽油縱火。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警麻豆分局緝獲縱火嫌犯36歲日姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、柯振中／台南報導

台南市下營區日前發生民宅縱火案，36歲日姓男子與家人長期感情不好，憤而購買汽油縱火，還開口嗆妻子「妳怎麼還沒死」，行為離譜至極。檢方複訊後認為，日男涉犯殺人未遂、公共危險罪，罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，下營區開化里一處民宅14日清晨6點59分發生火警，消防員獲報後，派出18車、37人前往搶救，花了約30分鐘撲滅火勢，不過女住客遭到濃煙嗆傷、左胸也遭穿刺，左手還有撕裂傷，被緊急送往醫院搶救。

後續經過調查，竟然是因為日姓男子與家庭不睦，於是購買汽油縱火，甚至還開口嗆妻子「妳怎麼還沒死」。

此外，女屋主的胞姊也出面指控，日男這已非第一次行兇，之前妹妹就曾遭到家暴，所以才搬離原住處，不過2人和好後，日男又跑回來同居，豈料同居後日男再度動手，嚇得妹妹跑去申請保護令。

沒想到保護令都還沒送達，日男就又動手行兇，不顧家裡還有2名幼子，竟使用繩子勒暈妻子、又拿出汽油縱火，發現妻子沒有死亡，還持刀捅對方左胸，行為泯滅人性。

麻豆警方報警台南地檢署檢察官指揮偵辦，14日持著拘票，在台中市將日嫌拘捕到案，全案依照殺人未遂、公共危險罪等罪嫌送辦。

檢方複訊後，為了防止日嫌再犯，向法院聲請羈押獲准，至於家庭糾紛相關情事，則依照規定受理、按照相關程序通報有關單位進一步處置。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
蔡允潔解衣曬哺乳照　產後1個月吐心聲
快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色
快訊／百萬大紅包「已送239組」還有121組　新北1投注站累
快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙
快訊／大樂透連5槓！下期上看3.3億元　百萬大紅包開出22組
冰凍白番薯！寒流發威「更猛6°C↓」恐創新低
喝酒臉紅小心了　醫示警：罹3癌機率增

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色

快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙　48消防員到場灌救

台灣根本詐騙天堂！詐騙案5年增42萬件 8成5詐欺犯僅關3年以下

台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

體育館外放私人物品「6字經」嗆警！他拒繳罰金下場慘

紅牌重機剛入手就出事！催油門太大力　人車衝墜坡坎畫面曝

新北斧頭男攔車砍人！騎士左手遭砸受傷送醫

北市華山園區停車場「路面像被炸過」　民眾驚：像踩地雷

獨 ∕ 春節連假台中和平山難頻傳　「迷路+墜谷+摔傷」連6意外

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色

快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙　48消防員到場灌救

台灣根本詐騙天堂！詐騙案5年增42萬件 8成5詐欺犯僅關3年以下

台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

體育館外放私人物品「6字經」嗆警！他拒繳罰金下場慘

紅牌重機剛入手就出事！催油門太大力　人車衝墜坡坎畫面曝

新北斧頭男攔車砍人！騎士左手遭砸受傷送醫

北市華山園區停車場「路面像被炸過」　民眾驚：像踩地雷

獨 ∕ 春節連假台中和平山難頻傳　「迷路+墜谷+摔傷」連6意外

防大腸癌！「糞便潛血、大腸鏡」適用族群不同　醫教你簡易判斷

快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色

百萬大紅包「剩121組」這196人爽歪　新北1投注站累開5次

T1職籃上半季最強MVP　「黑豹」阿巴西持續進化

快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙　48消防員到場灌救

快訊／大樂透連5槓！下期上看3.3億元　百萬大紅包開出22組

蔡允潔解衣曬哺乳照「乳房不再是個人持有物」　產後1個月吐心聲

星宇航推日式美食！「雞腿丼、咖哩飯、起司塔」購買管道出爐

粉專「我的新北市」滿11歲了！　2022下半年Top10熱門話題大公開

亂葬崗「遭鬼王附身」命理師下跪！他起床脖現勒痕　5節目開玩笑真出事

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

高雄知名連鎖服飾店大火　「一折出清」慘全燒光

快訊／機械車位夾人！汐止男搶救14小時宣告不治

不要擋我攤子前！夜市攤販與女客口角

妙齡女14套內衣褲全被偷　禿頭男挑「原味」整袋拿

客人買完蛋糕遭罵「破麻」！老闆娘道歉了

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘竟把錢擺街上

三重86歲婦跌全身癱　兒聽醫藥費逃走

小孩撞熱湯被燙傷　店家賠50萬…家屬提出更扯要求

2姊妹遭獸父性侵500次...15歲妹妹懷孕被逼墮胎

更多熱門

相關新聞

賴清德台南安平觀音亭上香祈福

賴清德台南安平觀音亭上香祈福

副總統賴清德，28日大年初七，在台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、立委林宜謹、賴惠員、市議員林依婷、李啟維等人陪同前往安平觀音亭，由安平觀音亭主委顏東賢陪同向觀音佛祖等神尊上香祈福，祈願國運昌隆、風調雨順。

紅牌重機剛入手就出事　人車衝墜坡坎畫面曝

紅牌重機剛入手就出事　人車衝墜坡坎畫面曝

台南輔具補助擴增項目與金額

台南輔具補助擴增項目與金額

不要擋我攤子前！夜市攤販與女客口角

不要擋我攤子前！夜市攤販與女客口角

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點

台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點

關鍵字：

台南縱火

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

金鐘視帝初六驚傳離世！

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

G奶女星驚爆偷吃製作人！

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面