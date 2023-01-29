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紐約時報旗下雜誌介紹台南　古都風貌躍上國際版面

▲國際知名媒體集團紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌(The New York Times Style Magazine)》，刊出一篇介紹台南的專文，讓古都風貌躍上國際版面。（圖／記者林悅翻攝）

▲國際知名媒體集團紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌(The New York Times Style Magazine)》，刊出一篇介紹台南的專文，讓古都風貌躍上國際版面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國際知名媒體集團紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌(The New York Times Style Magazine)》，在27日電子報上刊出一篇介紹台南的專文，標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」，讓古都風貌躍上國際版面。

全文從時尚觀點出發，帶領國際讀者深入探索台南當前最符合潮流與生活美學的住宿、餐飲跟購物，台南古都悠然舒適的潮風貌彷彿映入眼簾。

這篇文章首先介紹位在西南海岸的台南是台灣最古老的城市與先前的首都，可從市區現存建築追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史，而過往的遺跡在台南隨處可見，街頭小吃跟餐廳更讓台南成為台灣的美食中心。安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入已有幾十年歷史的市場，排隊品嚐擔仔麵與虱目魚丸湯。

接下來文中更提到台南近年有許多更讓人想探索的元素出現，包括蜿蜒巷弄內藝品工坊、精品店還有酒吧等，吸引了許多人從海內外移居台南，享受這裡緩慢步調的生活。在這篇報導特別推薦的景點包括：友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

黃偉哲市長表示，感謝紐約時報風尚雜誌慧眼選擇報導台南，台南的風貌不單只有古老，透過台南人的開放心胸，與時俱進添加許多創新元素，新跟舊的巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學，誠摯歡迎外國朋友能來到台南享受一段既時尚又放鬆的深度旅行，也盼每一位旅人都能與台南有段美好邂逅！

報導全文：https://www.nytimes.com/2023/01/27/t-magazine/tainan-taiwan-travel-guide.html?fbclid=IwAR0LIfVx3jLbJsvnvETHxYrjQ9HkATVvntdJ4hPSYIUZBShOZwryb7BRwPM&mibextid=Zxz2cZ

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