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開春迎財神促銷加碼抽福袋　黃偉哲白河市場發抵用券振興市場經濟

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極提振市場景氣，市長黃偉哲29日特別來到白河公有零售市場，揭開「市場夜市銅板快閃夠購go活動」之開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，市議員李宗翰也到場，民眾熱情參與，現場氣氛熱鬧滾滾。

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，開春來到白河市場辦理促銷活動，希望不論是在地居民、尚未返鄉的遊子或是遊客都能多多在台南消費。他除了關心傳統市場年節期間商品物價波動情形，也向採買民眾及攤商拜年寒暄。

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府相當重視溪北地區發展，近年來積極挹注經費改善白河市場軟、硬體設備，重新粉刷白漆並換裝雙管LED照明，讓市場內動線流暢、通風良好、照明更加明亮。更在白河市場自治會的協助下，2020年度榮獲3星優良市集肯定，市場內更多達31攤星級名攤認證，奠定白河市場在溪北山區地帶市集領頭羊地位。

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局指出，白河市場歷史悠久，是溪北山區大型市場，以蔬菜及豬肉批發零售聞名，也是白河、後壁、東山三個區域民眾採購消費的好所在，市場內鴨肉麵、豆菜麵、碗粿米糕等名攤，讓各地慕名而來饕客的胃大飽口福，市府未來將持續輔導打造優質的市場購物環境。

▲台南市長黃偉哲來到白河公有零售市場，進行開春第一場迎財神促銷活動，現場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，現場氣氛熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市場處表示，自2022年6月起推出帶狀促銷「市場夜市銅板快閃夠購go活動」掀起一波傳統市場促銷，創造熱絡人氣，2023年搭配豐富促銷主題持續辦理，並於春節期間促銷加碼抽福袋，最大獎項為10張50元市場抵用券，祝福金兔年闔家平安，家家戶戶安心過好年。

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