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大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

▲台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾排隊領紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾排隊領紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兔年迎春，市長黃偉哲自20日小年夜起，即馬不停蹄至各區大廟參拜，誠心祈求國泰民安，市民安居樂業，疫情早日退散，26日大年初五，台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾，排隊人潮絡繹不絕，恭喜發財聲音此起彼落，歡喜之心溢於言表。

▲台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾排隊領紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大年初五是五路財神的生日，也是習俗迎財神的大日子，一大清早百工百業轟隆轟隆喜迎財神，希望鴻兔大展財運大發。

▲台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾排隊領紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，新年的開始要有新氣象，落實青銀福利，是他最重視的事情，包含將生育獎勵金第一、二名子女調高至20000元，老人健保福利金則依照所得稅率發放，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。

▲台南市長黃偉哲一大早也來到龍崎區文衡殿發放開運紅包，魅力大爆發，吸引許多民眾排隊領紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，台南是衆神之都，春節期間各大廟宇都有迎財神相關活動，歡迎市民朋友攜家帶眷ㄧ起參加祈求平安好運到，並祝賀各位市民朋友金兔年各行各業事業順利，百花齊放百家齊鳴。

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