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黃偉哲積極推動重大建設計畫　多項工程將於2023年陸續完工啟用

▲為促進大台南未來發展，台南市長黃偉哲全力推動重大建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為促進大台南未來發展，台南市長黃偉哲全力推動重大建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為促進大台南未來發展，台南市政府全力推動重大建設，研考委會為落實重大建設推動管考機制，由副市長定期召開市府重大公共建設推動會報，更針對重要個案計畫進行評核與檢討定期召開會議。在副市長督導及各機關積極辦理下，在黃偉哲市長任內獲前瞻計畫補助經費989.87億元，完工率逾8成以上。

▲為促進大台南未來發展，台南市長黃偉哲全力推動重大建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會指出，除定期召開會議以管考案件之執行進度辦理成效，在會中協商解決困難問題外，研考會透過「多目標智慧管理系統」多元整合，有效提升行政效能，更是市府推動重大公共建設的最佳利器。透過專案管理及數位治理之整合，中央考核2023年一般性補助款基本設施補助計畫，台南市政府獲評定99.9分，為全國第一。

▲為促進大台南未來發展，台南市長黃偉哲全力推動重大建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會陳淑姿主委表示，今年有許多重大建設將陸續完工，主要係為解決停車不足問題，市府積極申請前瞻計畫經費新建9座立體停車場，其中3座將於2023年完工啟用，包括「台南市水萍塭公園地下停車場新建工程」、「台南市中西區體3地下停車場新建工程」以及「台南市東區青年路停E8立體多目標停車場新建工程」，3座停車場完工後將提供共計1139席汽車停車位、180席機車停車位，可望有效紓解台南停車問題。

另市府辦理之重大公共建設於本年底前可完工案件預計有62案，總經費共118億元1754萬元。包括水利設施、交通建設、教育設施、體育場館、農業設施等等，涵括市政建設各個面向，均衡各區發展，研考會依據市長政見積極辦理重大建設計畫執行之追蹤、協調及管制，以服務代替管考，協助市府各機關解決困難，達成黃偉哲市長之施政願景。

▲為促進大台南未來發展，台南市長黃偉哲全力推動重大建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會強調，市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，各項建設陸續實現中，未來四年黃偉哲市長將以「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為三大施政方向，研考會將持續落實市政建設列管追蹤，達成市長施政效率之要求。

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