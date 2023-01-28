　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

▲▼春節檔最慘電影。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲春節檔最慘電影。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸春節檔票房火熱，連續4天單日票房超過10億，25日晚間突破50億元（人民幣，下同），張藝謀導演的《滿江紅》更反超《流浪地球2》率先突破20億，領跑春節檔。但有一部描寫少年冰雪運動員勵志故事的體育少兒片《冰雪與少年》首日票房更是直接掛零，兩日票房才4000多元。

《冰雪與少年》1月24日上映，首日票房更是直接掛零，就是一張票都沒賣出去，無人觀看，兩日票房才4000多元。

據悉，該片是一部關於少年冰雪運動員勵志故事的體育少兒片，描寫新一代冰雪少年運動員，在訓練與生活中所發生的故事。

▲▼春節檔最慘電影。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲《冰雪與少年》首日票房掛零。（圖／翻攝自搜狐新聞）

由鄧超主演、執導的《中國乒乓之絕地反擊》僅上映兩日，25日晚間宣布撤出春節檔，延期至2月17日上映。《中國乒乓之絕地反擊》出品方表示，因宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，使影片在春節檔期陷入特別被動的局面，並計劃將於2月17日「絕地反擊」。

報導稱，該片投資超過3億元，但上映兩日加上試映票房僅4000萬。

此外，《滿江紅》、《流浪地球2》則分別以21億和18億位居春節檔一、二名。動畫片《熊出沒·伴我「熊芯」》獲喜愛，截至26日晚間18時40分，《熊出沒·伴我「熊芯」》票房位居春節檔第三，票房突破6.23億元。由梁朝偉、周迅和王一博主演的電影《無名》則位列春節檔第四名，票房突破4億元。

ET快訊
中國班機「空中急速下墜」！　乘客絕望留遺言影片曝
好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車
倪暄退團11天近照曝光！　粉絲心疼「別瘦過頭」
新北2姊妹遭獸父性侵500次！　15歲妹妹懷孕被逼墮胎
老婆出門「倒垃圾」消失　夫急Call接通後呆住：人已在國外
奧克蘭進入緊急狀態！　機場全面關閉
46歲女產子「癌症惡化變三期」　淚撐40次化療仍轉移

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

陸春節國內旅遊人次破3億　已恢復至疫情前88%

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光：想成為最後一代

大媽一秒變身「瑤族大祭司」！氣場全開200萬人狂讚　本尊神回

高端手搖飲！3百元「燕窩+奶茶」　逆勢操作瞄準陸「金領」族群

山區連遇「大膿包怪牛」！他餵食驚見靈性反應　一級國寶身分曝

美延長港人逗留期限兩年　陸：為外逃反中亂港分子提供避風港

6歲仍穿尿褲...男童出生後「從未外出」　母親、外婆不願送上學

中國漁船菲律賓海域進水　7名船員獲救

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

國航班機「空中急速下墜」乘客絕望留遺言影片曝！眾人狂尖叫

陸春節國內旅遊人次破3億　已恢復至疫情前88%

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光：想成為最後一代

大媽一秒變身「瑤族大祭司」！氣場全開200萬人狂讚　本尊神回

高端手搖飲！3百元「燕窩+奶茶」　逆勢操作瞄準陸「金領」族群

山區連遇「大膿包怪牛」！他餵食驚見靈性反應　一級國寶身分曝

美延長港人逗留期限兩年　陸：為外逃反中亂港分子提供避風港

6歲仍穿尿褲...男童出生後「從未外出」　母親、外婆不願送上學

中國漁船菲律賓海域進水　7名船員獲救

兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

再戰高雄！柯志恩驚爆1敗選秘密　喊話黨中央「公平對待」

快訊／收假注意！國3南下台中清水段「邊坡火警」　濃煙阻視線

傳「這些人」留任　賴士葆批「越改越糟」：意識型態無能內閣

神明沒滿足心願！新竹男想讓「別人也拜不到」　怒放火燒宮廟洩憤

好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車！內行人揭內幕

曾轟破紀錄16顆三分！柯瑞9度入選明星賽先發　柯爾這樣看

一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

過年大檢驗！花5600元住新竹知名飯店　「連2房都漏水」他傻眼

貼心男友「動不動就喊窮」　吃完200元餐...噴1句話！妹子想分手

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

6歲仍穿尿褲！男童出生後從未外出

山區連遇「大膿包怪牛」　他餵食驚見靈性反應

中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

大媽一秒變身瑤族大祭司！氣場全開200萬人狂讚

煙火整箱倒掉朝家門狂射！一家人過年險遭團滅

20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢變恐怖大象皮

惡媳除夕夜棒打83歲婆婆 兒子上前補一腳要趕母親出門

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

更多熱門

相關新聞

陸電影院擠爆了　春節檔票房破130億

陸電影院擠爆了　春節檔票房破130億

大陸過去嚴格的防疫政策下，電影院在過去3年斷斷續續營業，市場擔憂民眾觀影習慣被打碎。不過，今年春節期間，電影院湧入大批人潮，就連深夜也依舊滿場。數據顯示，春節檔電影24日更是突破30億元（人民幣，下同，約新新台幣134億元），令悶了3年的業者相當興奮，

陸春節電影票房熱　4天破125億元

陸春節電影票房熱　4天破125億元

《我的婆婆》沒破億炎亞綸害的？

《我的婆婆》沒破億炎亞綸害的？

悶三年！陸春節5部電影破億　

悶三年！陸春節5部電影破億　

喜樂時代這資格電影免費看　加碼福袋抽機車

喜樂時代這資格電影免費看　加碼福袋抽機車

關鍵字：

春節檔電影票房

讀者迴響

熱門新聞

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

好市多9.8萬遮陽亭　神人秀實品照

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面