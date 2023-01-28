「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘！鄧超新片上映2天撤檔

▲春節檔最慘電影。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸春節檔票房火熱，連續4天單日票房超過10億，25日晚間突破50億元（人民幣，下同），張藝謀導演的《滿江紅》更反超《流浪地球2》率先突破20億，領跑春節檔。但有一部描寫少年冰雪運動員勵志故事的體育少兒片《冰雪與少年》首日票房更是直接掛零，兩日票房才4000多元。

《冰雪與少年》1月24日上映，首日票房更是直接掛零，就是一張票都沒賣出去，無人觀看，兩日票房才4000多元。

據悉，該片是一部關於少年冰雪運動員勵志故事的體育少兒片，描寫新一代冰雪少年運動員，在訓練與生活中所發生的故事。

▲《冰雪與少年》首日票房掛零。（圖／翻攝自搜狐新聞）

由鄧超主演、執導的《中國乒乓之絕地反擊》僅上映兩日，25日晚間宣布撤出春節檔，延期至2月17日上映。《中國乒乓之絕地反擊》出品方表示，因宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，使影片在春節檔期陷入特別被動的局面，並計劃將於2月17日「絕地反擊」。

報導稱，該片投資超過3億元，但上映兩日加上試映票房僅4000萬。

此外，《滿江紅》、《流浪地球2》則分別以21億和18億位居春節檔一、二名。動畫片《熊出沒·伴我「熊芯」》獲喜愛，截至26日晚間18時40分，《熊出沒·伴我「熊芯」》票房位居春節檔第三，票房突破6.23億元。由梁朝偉、周迅和王一博主演的電影《無名》則位列春節檔第四名，票房突破4億元。