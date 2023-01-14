喜樂時代送好康！名字有「這個字」免費看電影1年　還有福袋抽機車

▲▼喜樂時代影城高雄總圖店歡慶滿月！祭出超值好康「免費看電影」再加碼抽電動機車。（圖／記者許宥孺攝，下同）



記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

喜樂時代影城斥資2億元，在高雄市總圖二期文創會館打造的精品級概念影城歡慶滿月！為了慶祝滿月並搭上過年及寒假檔期的票房，全台4個點推出「喜兔福袋888元」超值優惠，2023/1/21（除夕夜） 21:00起全台喜樂時代影城開賣！另外，屬兔的觀眾只要1/14(六)至1/17(二)出示身分證，就得到超級VVIP資格，365天兔年天天免費看電影！

福袋內含：電影票2張+超值餐點兌換（各點內容不同）＋888喜樂兔躍新程摸彩券乙張。

機車抽獎時間：2023/2/15(三)15:00公開於喜樂時代影城南港店臉書直播抽獎。（活動詳情請洽喜樂時代影城全省各門市）

各點每售出1000個福袋就加碼抽價值102800元YAMAHA EMF電動機車1輛，全台共4輛，還有Segway Ninebot滑板車、OPTOMA 奧圖碼短焦LED微型投影機、PHILIPS 27型 273E1EW (白)(寬) 螢幕顯示器、Anker SoundCore Icon 戶外便攜防水藍芽喇叭、電影限量經典公仔組、電影票…等多項好禮等你來拿！

另外屬兔的觀眾只要活動期間1/14(六)至1/20(五)憑身分證到影城就可免費兌換清涼大杯百事可樂1杯，1/14(六)至1/17(二)出示身分證只要姓名裡有「兔」字的觀眾，就得到超級VVIP資格365天，「兔年天天免費看電影」！