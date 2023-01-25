觀眾回來了！陸電影院湧滿滿人潮　春節檔總票房破130億

▲防疫鬆綁後的首個春節，大陸電影院湧入大批人潮。（圖／翻攝自網易新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸過去嚴格的防疫政策下，電影院在過去3年斷斷續續營業，市場擔憂民眾觀影習慣被打碎。不過，今年春節期間，電影院湧入大批人潮，就連深夜也依舊滿場。數據顯示，春節檔電影24日更是突破30億元（人民幣，下同，約新新台幣134億元），令悶了3年的業者相當興奮，

綜合陸媒報導，大陸西南地區的一家電影院內，過年期間人潮滿滿。這家影院共有7個影廳，座位總數為880個。

另外，電影院內的一名女生受訪表示，等候區坐滿了人，如果起來出去一趟，位置很快就會被其他人坐下，自己乾脆就站在檢票口旁的柱子邊玩手機。

▲排隊檢票的民眾。（圖／翻攝自網易新聞）

根據貓眼專業版上的數據，該影院1月份時日票房為2000、3000元，人次不足100；初一當天，票房14.1萬元，人次暴漲到3000多，「最晚一場是夜裡12點，播完都凌晨2、3點了，我們估計凌晨4點才能回家。」

數據顯示，大年初三上午8點57分，2023年春節檔總票房（含預售）突破30億元。截至今（25）早11時30分，上映4天的電影《滿江紅》票房達到14.42億元（約新台幣65億元）；《流浪地球2》票房達13.56億元（約新台幣60.6億元）。

▲男演員累計票房榜。（圖／翻攝自網易新聞）

值得注意的是，《流浪地球2》和《滿江紅》的主演吳京和沈騰，目前是中國電影個人票房累計最高的兩位。截至24日下午5時41分，吳京的個人總票房達到300億元，成為中國影史首個達到此票房成就的演員。