陸春節電影票房4天破125億元　吳京主演《流浪地球2》衝第一

▲《流浪地球2》由吳京主演，劉德華特別演出。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸春節檔電影票房24日已經突破30億元人民幣（約125億元新台幣），為悶了3年的大陸電影市場打了一劑強心針。其中，科幻片《流浪地球2》、歷史片《滿江紅》，以及《熊出沒．伴我熊芯》為票房表現最佳的3部電影，前兩部的票房更是超過了10億元（約45億元新台幣）。

中國大陸今年春節檔共有7部電影上映，類型涵蓋科幻、懸疑、諜戰、歷史、喜劇、動畫、運動等，已上映的6部新片票房全部破億。電影評價方面，《流浪地球2》《滿江紅》《深海》《熊出沒·伴我熊芯》4部電影在影評網站「豆瓣」上的評分都高於7分。

▼《滿江紅》由沈騰、易祥千璽主演。（圖／翻攝微博）



根據貓影電影統計，截至24日上午8時55分，票房排名前3的電影依序為《流浪地球2》、歷史片《滿江紅》，以及《熊出沒．伴我熊芯》。其中，郭帆執導的《流浪地球2》及張藝謀執導的《滿江紅》的票房都已經突破10億元人民幣，觀看人次超過1800萬。

今年春節檔期為大陸防疫鬆綁之後的第一個大檔期，多家研究機構認為，2023年大陸電影市場將強力復甦，預計春節檔期總票房有望突破80億元人民幣。貓影電影的統計顯示，大陸春節檔票房截至24日上午8時55分已突破30億元人民幣，同時，這也是連續兩日單日票房突破10億元。