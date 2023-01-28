台中21歲女陳屍家中！5狗餓到「啃屍果腹」　臉爛、腸外露躺血泊

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中除夕夜當天發生一起恐怖案件！一名21歲黃姓女子被發現陳屍在家中，而其頭部、臉部及腿部被家中飼養的法鬥啃得血肉模糊、面目全非。警方獲報到場後，研判為女子死後，其飼養的5隻狗狗飢餓難耐，才啃食女主人遺體果腹，而目前家屬對於女子死因無意見，但詳細的死亡原因仍待進一步調查釐清。

▲台中21歲女陳屍家中，遺體遭飼養的狗狗啃咬，血肉模糊 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市警方除夕夜（21日）當天接獲黃女的男友報案，稱其黃姓女友遭家中飼養的狗狗咬死，經警方到場後，發現黃女已明顯死亡，且其頭部、臉部及腿部被咬得血肉模糊，頭骨、腸子甚至外露，畫面怵目驚心。

黃女男友向警方表示，黃女近兩周有洗腎，洗腎後會併發癲癇症狀，因此也有服用癲癇及肝病藥物。初步調查，黃女一共飼養2隻法國鬥牛犬，1隻英國鬥牛犬，1隻黃金獵犬及1隻米克斯，總共5隻狗狗，不過經鑑識人員採證，認定黃女為死後才遭到狗狗啃咬，另初步勘查現場門鎖無遭破壞跡象、未發現打鬥痕跡及掙扎痕跡。

警方事後也報請檢方及法醫相驗，同樣認定黃女並非遭狗狗攻擊致死，而家屬對於死因也無意見，不過黃女的確切死因仍待抽驗血液樣本釐清。