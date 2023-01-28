突破疫情限制培養學子媒體素養　蘭潭國小打造綠幕虛擬攝影棚　

▲蘭潭國小打造南台灣最大校園攝影棚 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市蘭潭國小發揮創意，結合校內綠幕攝影棚與媒體素養教育課程，向世界傳遞來自嘉義市的溫暖祝賀，推出由蘭潭國小師生與嘉義市國際教育培力團的各校校長擔綱拍攝的賀歲影片，以國台客英4種語言向全世界祝賀新春。應景又展現科技力的賀歲影音一經公開，在網路上引起熱烈回響。

為突破疫情帶來的國際交流限制，並培養孩子們的媒體素養，蘭潭國小建置放眼南台灣國小校園最大的綠幕虛擬攝影棚，近一學期以來引入專業的業界影音師資、開設講座邀請紀錄片導演，並成立「小小導播社」讓中高年級學生體驗影音製播過程。隨著學期結束，蘭潭國小師生也應景推出別出心裁的賀歲片，由校內全國語文競賽閩南語情境演說優等的選手及小市長2位高年級生錄製賀歲短片，以充滿年味的影片驗收一學期以來學習的豐碩成果。

蘭潭國小校長邱榮輝表示，蘭潭國小國際行動力中心是南台灣校園中最大的虛擬攝影棚，不僅是幫助學生突破疫情下時空限制的利器，更是讓學生與國外姐妹校同學交流時更加得心應手的幫手。在攝影棚輔助下，不僅可以透過圖片、影片等輔助讓學生交流時更加「有聲有色」，去年度與美國猶他州的黑山脊小學(Black Ridge Elementary School)學生分享交流的過程中，蘭潭國小的學生們佐以圖片、影片對台灣「夜市文化」的生動說明更是讓遠在地球另一端的美國小學生們也聽得津津有味、目不轉睛。

邱榮輝表示，將新科技引入校園的過程並不容易，但很高興看到透過一學期以來與專業影音師資的合作，以及系列講座讓學生們對媒體識讀和製播過程有更深一層的認識。也期待未來繼續實踐嘉義市教育發展綱領的四大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，透過科技拓展孩子們的國際視野，以更創新的方式，讓孩子們體驗、交流更豐富的人文。