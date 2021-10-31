嘉義市改善國小照明器具　LED節能減碳校園更明亮

▲嘉義市蘭潭國小校園換led燈管。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府綠能服務管理中心，致力於推廣節能燈具補助！今年度攜手蘭潭國小，協助汰換舊型螢光燈管1,554支，改用節能LED燈具，不僅節電45,726度，改善後照度提升，讓家長們不用擔心照明不足會傷害學童眼睛視力，學生走在校園裡也更加安全和明亮。

蘭潭國小蔡旻婷組長表示，過去學校教室及走廊大多是使用7年以上的傳統螢光燈管，亮度不足且耗電，但礙於經費問題，每次也只能進行少數汰換。從109年起在綠能服務管理中心能源管理師協助下，透過經濟部能源局補助經費，將原本1,554支的T5、T8、T9螢光燈管，全數汰換為LED燈具，用電量從汰換前約77,481度，到汰換後約31,755度，推估可節電45,726 (度/年)，若每度電以2.38元計算，就可省下10萬8,828元，減少CO2排放量22.95公噸。

嘉義市政府環境保護局呼籲民眾，節能減碳需要您我的共同行動，運用五倍券消費時，建議選購具節能標章或能源效率第1級的產品，汰換老舊家電，一起節能減碳，支持環境永續發展目標(SDGS) 12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，邁向全齡共享．世代宜居好城市×打造綠能永續嘉義市！