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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園燈會巨大漂浮燈球祭出魔幻聲光秀　街道燈籠成雙成對好喜氣

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2023桃園燈會於2月1日起至2月12日圍繞富岡小鎮開展，此次設置不同主題區域，將會場打造成奇幻遊樂園。其中「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式進行佈展，打造成水景與燈光共舞的浪漫之地，水面上的「紫氣東來」、埤塘步道的「竹光」、「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」，以及環湖光環境，展現桃園埤塘特色之美，也是情侶、朋友、家人享受燈會美景的首選步道！

觀光旅遊局局長周柏吟表示，水面燈組「紫氣東來」為漂浮在水面上的雙層巨大漂浮燈球，金屬骨架結合LED燈組，中心以編織線呈現色彩效果，浮球與水面的倒影成為虛實並進的奇妙畫面，閃爍著雙色星芒，宛如一顆漂浮在星空中的寶石，每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。

楊梅富岡有國寶級竹藝大師戴阿爐，製作了無數精巧的竹藝作品，本次燈會也利用竹子製作出「竹光」燈組，竹子洞口透出燈光，竹製物件與燈光的連結，喚醒人們與自然的對話。環湖步道上另設置了「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」等步道燈組，走一趟環湖步道，帶來新年好運氣！

2023桃園燈會除了水域燈區外，街道上也佈滿了各式彩繪燈籠，原設計以長短交錯層次感方式掛設，然民眾反應此種編排方式會引發不吉利聯想，市府已從善民意，全數改為2盞1串，代表「好事成雙、雙雙對對」的喜氣意象，目前已修改完成，拆除的燈籠也將提給桃園火車站旅遊服務中心佈置及現場帳篷裝飾等方式使用，讓彩繪燈籠繼續發光!更多活動資訊請上桃園燈會官網https://tylf2023.tycg.gov.tw/ 或桃園觀光導覽網查詢。

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

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