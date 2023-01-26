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2023新北燈會點燈！8大主題燈區、5大展演　熊猴森萌翻全場

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

▲2023新北燈會在新北大都會公園熊猴森樂園登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

「2023新北燈會」今（26日）在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由市長侯友宜與日本貴賓及藝人陳亞蘭等共同啟動「兔來運轉」主燈，高8米、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼，祝福民眾新的一年「Good luck to（兔）you」萌翻全場。

侯友宜表示，今年燈會「兔來運轉熊猴森」將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本9縣市參展及視帝陳亞蘭與國際級表演團隊等輪番演出，相當精彩，會場特別設計各種造型兔子，相當逗趣可愛，白天或晚上各有風情，怎麼拍照都好看，歡迎闔家前來賞燈同樂。

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

金鐘視帝陳亞蘭、饒舌歌手高爾宣接力演出　High到最高點

活動由金鐘視帝陳亞蘭的「嘉慶君遊新北燈會」拉開序幕，緊接著世界第1支玻璃投影舞蹈團體「空稜鏡」舞出光影幻化及知名藝人Hot Shock、高人氣饒舌歌手高爾宣演出，現場氣氛High到最高點，直播並吸引上千網友熱烈回應，還有媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團遊行踩街，與民眾近距離互動，為燈會現場帶來滿滿歡笑聲。

民政局長柯慶忠表示，八大主題燈區中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出，「迎賓燈區」融入現場光環境呈現不同的風貌；「育樂後花園」以新北知名景點設計4本立體書；「開運萬事屋」有濃濃年味，祝福大家心想事成擲聖筊、財源廣進求好籤；「搗蛋樂園」互動燈區踩踏地燈就會亮燈及發出樂音，最適合帶小孩來放電。

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

▲金鐘視帝陳亞蘭「嘉慶君遊新北燈會」拉開序幕。

濃濃東洋風情　日本9縣市10作品共同點亮新北

特別的是，國際燈區首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，懸掛於柱體間的是Tokyo品牌標幟的藍白燈籠及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕，展現東京多元的都市魅力。

另外，國際知名建築大師隈研吾，特將北海道第一高峰「旭岳」融於作品當中，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，共同點亮新北，一踏進神社入口就可感受濃濃東洋風情。

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

▲「搗蛋樂園」互動燈區踩踏地燈就會亮燈。

逛燈會嘗美食還可手作體驗　假日表演活動週週精彩

此外，捷運局的三環六線大型Q版列車氣球寶寶、文化局「重光陣列」，另還有交通局及景觀處等裝置藝術也吸引許多民眾拍照打卡。燈會現場還有開運美食市集100攤，也是人潮不斷，其中「手信坊」將現場佈置日式風情，原民局也打造濃濃原民風情的手作坊提供體驗，相當吸睛。

燈會期間1/26-2/12的年節及假日除加碼自拍相片汽球活動，每日限量150份，舞台及星光大道光廊還有豐富表演節目，包括陸爸爸說故事、身聲劇場、巧虎歡樂遊世界、企鵝家族、MOMO家族、舞工廠踢踏舞、馬戲之門、好想兔見面會、缺席舞團、多位街頭藝人及弗莎巴西打擊樂團搭配花車遊行等，精彩可期。

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

賞燈建議全程配戴口罩　搭乘大眾交通工具免塞車

民政局表示，為讓民眾能安心賞燈，環保局於新北燈會每日活動結束後都會進行全區環境清消，讓大家逛燈會逛得安心、玩得開心。因現場人潮眾多，仍建議民眾全程佩戴口罩，保護自己也保護他人健康。另外，警察局三重分局也提醒賞燈民眾，為維護場地秩序及民眾安全，活動期間請勿騎自行車、勿燃放煙火。

同時請隨時注意高齡者、小孩及隨身財物安全。遇人潮眾多時，請依在場員警或工作人員指揮引導。燈會期間正值警方加強重要節日安全維護期間，呼籲民眾多利用大眾交通工具，節省找車位時間並維持周邊交通順暢。

▲新北燈會點燈熊猴森 賞燈同樂萌翻全場。（圖／新北市民政局提供）

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