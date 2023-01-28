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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延續蔡英文4個堅持　賴清德外交兩岸「英規賴隨」

▲民進黨新任黨主席賴清德受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德日前說明將延續「4個堅持」兩岸路線。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席、副總統賴清德是民進黨最可能投入2024年總統大選的人選，對於眾所矚目的兩岸政策論述，提出「和平保台」口號，並強調持續站穩總統蔡英文的「4個堅持」立場，繼續其兩岸路線。據指出，「英規賴隨」的兩岸路線在黨務人事也可見一斑，經賴親自請託，英系立委羅致政確定繼續留任國際部主任一職，估未來仍將在總統大選的國際宣傳和闡釋扮演重要角色。

賴清德1月中旬接任民進黨主席時發表就職演說，後在接受媒體訪問時明確回應指，民進黨的兩岸政策服膺1999年通過的《台灣前途決議文》，台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要；他帶領下的民進黨，會持續站穩蔡英文總統的「4個堅持」立場，繼續蔡總統兩岸的路線。

賴清德說，民進黨會持續站穩蔡英文總統在2021年國慶談話中的4個堅持，也就是「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」，他會用最大的努力，維持區域和平穩定的現狀，從此刻起，努力實現這些目標。

值得注意的是，英國《金融時報》（Financial Times）年前發布報導，引述美國官員對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，引發輿論關注；但美國在台協會（AIT）在報導刊登當周，即透過聲明明確回應媒體提問指，「AIT祝賀賴清德在民進黨主席選舉中勝出。我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。

此外，在黨務人事方面，賴清德向長期深耕外交及國防領域的羅致政請託，盼他留任國際部主任，繼續借重其長才，最終羅首肯願意留任襄助賴清德。

羅致政日前談及賴清德的兩岸論述時也強調，民進黨是追求台獨的政黨，大家都知道，因此有沒有淡化並不是重點，「務實的台獨工作者」的關鍵字，不在台獨工作者，而是在務實，而且賴副總統也不斷強調，會延續蔡總統的兩岸論述及路線。

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