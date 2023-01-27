男友被灌醉！突拿麥喊「她在床上好騷」　親友全笑翻...卻GG了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今年帶男友回老家過年，怎料男友被灌醉後，整個人變超嗨，甚至拿著麥克風，當眾說她在床上的樣子「真的好騷」，這番話惹笑眾親友，唯獨她父母臉色鐵青，而她則連忙將男友拉進房，崩潰直呼「整個過年都被男友毀了。」

女網友在論壇zuvio提到，自己是原住民，今年帶交往多年的男友回山上，讓他體驗一下歡樂的氣氛，「大部分的人應該都知道，部落只要聚在一起都超多人，我們家族就超多，每次回去他們都會喝酒、抽菸、吃檳榔，我男友就只會喝酒，但我家人們通通都是喝酒長大的，他根本不是他們的對手。」

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直到初三晚上，男友被灌醉後，就拿著麥克風唱歌，唱到一半還邀她跳舞；沒想到，在氣氛的渲染下，男友猛然對著原PO說，「妳真的好騷」，接著又轉向大家，表示很喜歡她在床上的表現，真的和人前的樣子差很多。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

聞言，親戚們全笑翻，唯獨原PO爸媽臉垮，她不禁無奈，「我當下裝作沒事，趕快把他帶回房間，整個過年心情就這樣被我男友毀了。」

對此，網友們紛紛回應，「酒後吐真言」、「喝醉之後只想睡覺，不會被套話」、「這告訴我們一件事，帶男友回家之前，一定要先知道他喝醉後會容易做啥或說啥」、「尷尬，喝醉說出內心深處的想法」。

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