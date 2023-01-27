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陳建仁任閣揆　陳其邁致謝：在台灣最需要時挺身而出

▲▼陳其邁、陳建仁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳建仁、陳其邁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

實習記者李密／台北報導

前副總統陳建仁27日接替蘇貞昌，出任行政院長一職。對此，高雄市長陳其邁透過臉書感謝蘇貞昌4年來承擔任務，並稱讚陳建仁在台灣最需要時挺身而出，期許未來在蘇貞昌打下的基礎上，由陳建仁穩健邁向新的方向。陳其邁也承諾未來將與中央一同努力，照顧人民、建設國家、守護台灣。

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳其邁表示，過年前幾天，收到陳建仁從中研院寄來他的新書「因果螺旋」，裡面寫著他長期研究流行病學的心得，透過釐清因果關聯，推究疾病或事件發生的原因，才能真正解決問題。書內最後一章，包括這三年來COVID-19防疫的經驗。書中更寫道，要讓疫情對家庭、社會、國家衝擊降至最少，還必須針對生計艱困者紓困振興。

陳其邁感謝陳建仁無論在公衛領域、在SARS與COVID-19防疫等，總在台灣重要階段、國家最需要時挺身而出。同時也感謝蘇貞昌4年來沒日沒夜地承擔任務，在蔡英文總統帶領下，讓台灣度過非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒難關。

陳其邁引用陳建仁臉書上的簡介「成為世上的光，地上的鹽，像一支小蠟燭點燃自己，照亮台灣。」他認為這是最精準的描述，在蘇貞昌打下的堅持基礎上，後疫情的台灣，即將由陳建仁穩健邁向新的方向。疫後復甦、照顧老幼與年輕族群、提升國家基礎建設、鞏固台灣在全球供應鏈關鍵地位，並承諾會和中央一起持續揮汗努力，照顧人民、建設國家、守護台灣。

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