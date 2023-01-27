盼陳建仁帶領內閣開創新局　時力：但環保署長張子敬已不適任





▲蔡英文27日宣布陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（27日）正式宣布由前副總統陳建仁接替蘇貞昌，擔任行政院長。對此，時代力量發聲明表示，蘇貞昌是蔡政府在任最久的行政院長，雖多次強調「有政府會做事」的招牌，但細數政績的同時，卻忽略了這段時間同樣也是黑金涉政、網軍橫行最猖獗的時期，不過儘管如此，開春新氣象，時力仍期盼陳建仁能帶領新內閣團隊開創新局面，承擔下階段的政府治理挑戰。

時代力量強調，要讓社會大眾對政府的施政有感，最好的方式並非安排華麗的黃金陣容，而是踏實地一步步完成對選民所承諾過的政見。因此，陳建仁與其行政團隊更應思考該如何在短短一年多的任期內傾聽、以務實的行動力回應民意期待，並儘速著手處理懸而未決，延宕多時的重要政策跟法案。

時代力量指出，首先，重大政策面向，應優先處理先前行政院提出之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，勞動部也應盡速制訂《最低工資法》；其次，在資安方面，除內政部2個月內須對戶政資料外洩提出調查報告外，跨部會應與數發部資安署合作，全面確實查核各級中央與地方政府機關及國營企業的資安漏洞。

針對內閣成員部分，時代力量表示，勞動部長許銘春多年對《最低工資法》相關法案始終消極以對，對於許可能獲留任感到相當失望，而通傳會（NCC）主委陳耀祥任內生《鏡電視》案重大爭議，至今未提出完整專案報告，陳難辭其咎，應知所進退，交通部長王國材多次未能妥適處理重大業務，但據報導同樣可能留任，時代力量深感遺憾。

另外，時代力量提及，台灣廢棄物不當丟棄問題嚴重，凸顯廢棄法清理法應該立即修法，蘇貞昌任內廢棄物不當丟棄掩埋變異點暴增，環保署張子敬署長不修廢棄物清理法，已不適任。

時代力量聲明全文如下：

針對蔡英文總統今（27）日召開記者會，宣布前副總統陳建仁即將接任行政院長一職，時代力量回應如下：

在今年元旦，時代力量即對蔡政府提出新年建言，從民生經濟、軍事國防到與內政相關的居住正義、黑金干政等國政問題一一提點，此外，時代力量也認為蘇前院長是蔡政府在任最久的行政院長，雖多次強調打響「有政府會做事」的招牌，但細數政績的同時，卻忽略了這段時間同樣也是黑金涉政、網軍橫行最猖獗的時期。

儘管如此，開春新氣象，時代力量仍期盼新任行政院長陳建仁能帶領新內閣團隊開創新局面，承擔下階段的政府治理挑戰。時代力量強調，要讓社會大眾對政府的施政有感，最好的方式並非安排華麗的黃金陣容，而是踏實地一步步完成對選民所承諾過的政見。因此，陳院長與其行政團隊更應思考該如何在短短一年多的任期內傾聽、以務實的行動力回應民意期待，並儘速著手處理懸而未決，延宕多時的重要政策跟法案。

首先，重大政策面向，應優先處理先前行政院提出之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，此案在立法院審查時朝野各黨未能取得共識，時代力量要再次強調，發放現金的前提是絕對不得舉債，且時代力量也反對無差別普發現金，取而代之的應是有條件的發給現金津貼。

除了讓廣大的受薪階級能夠共享經濟成長果實外，時代力量多次呼籲勞動部儘快制訂《最低工資法》，用制度化的公式保障最低工資，而不是一再仰賴執政者的「恩給式」調薪。然而，據新聞媒體報導，內閣名單當中勞動部長許銘春仍獲留任，對此時代力量感到相當失望。許部長多年來對於法案始終消極以對，蔡英文總統2016年便提出的《最低工資法》政見，至今仍持續跳票，若勞動條件無法開創新局，恐將流於原地踏步。

其次，在資安方面，近期行政部門接連發生數起國人個資外洩事件。邱顯智委員從去年12月即開始追查戶政資料外洩一事，內政部終於在1月公開承認外洩資料以戶政資料為主，並承諾將在兩個月內提出調查報告。時代力量將持續就事後補救、損害賠償、責任追究以及資料管理等面向進行監督。

除了戶政資料外洩，日前健保署更遭檢調查出有職員涉嫌洩漏民眾個資長達十三年，且不排除流向中國。我們認為，政府資安防護與管理機制的漏洞存在已久，各級政府體系於資安措施實務上存有巨大落差，時代力量呼籲，除了跨部會與數發部資安署合作之外，請全面確實查核各級中央與地方政府機關及國營企業的資安漏洞，別讓「資安即國安」淪為空洞的口號。

另外，國家通訊傳播委員會（NCC）雖為獨立機關，不會隨著內閣改組而變動，但陳耀祥主委任內發生鏡電視案重大爭議，時代力量要求NCC查明鏡電視股東代持股份涉嫌違反附款，應查明金流及調查內部洩密一事，NCC至今仍未提出完整專案報告，陳耀祥主委難辭其咎，應知所進退。同時，時代力量要求陳建仁院長應調查清楚蘇前院長在任時，所發生的府院黨高層介入NCC 審查鏡電視執照一案，還給社會大眾一個真相。

另外，新聞報導指出，交通部長王國材同樣在留任的內閣名單之中，時代力量對於交通部長王國材留任一事深感遺憾。王部長多次未能妥適處理重大業務，包含農曆年前發生交通部違背承諾，中華快遞遭砍績效獎金，工會赴行政院抗議罷工事件。再者，台灣的交通亂象每年造成近3,000人死亡，被國際媒體批評為「行人地獄」，但交通部除了空口說白話的宣示要以每年降低5%為目標降低傷亡外，卻持續放任交通規劃不良、人行道被違規佔據、未落實禮讓行人等問題。

此外，面對太魯閣罹難者家屬訴求台鐵改革設置第三方監督機制，交通部至今仍沒有動作，難以説服外界相信交通部改革決心。上述事件，在在皆凸顯出王國材部長施政不力，時代力量希望王部長既然留任就要痛定思痛好好整頓其執掌的各項業務，如果持續尸位素餐、再次辜負國人期待，就應該負起政治責任辭職下台！

在重點法案的部分，攸關國人居住正義的《平均地權條例》部分條文修正案雖已三讀通過，但這只是落實居住正義的第一步，我們仍需更進一步面對空屋率高、房價高的雙高詭異現象，唯有透過囤房稅、調整稅基等政策工具來應對，提高投資客囤房成本，從根本房產稅制改革才能有效抑制房價。

除此之外，社會住宅建設進度落後，蔡總統上任喊出8年20萬戶的社宅目標，顯然已完全跳票，請新任內政部長上任後務必正視房市炒作對年輕世代、有居住需求民眾所造成的沈重負擔，別再繼續漠視人民的居住權益。

接著，關於司法改革中貪污整治面向，時代力量不斷推動的《公益揭發保護法》及《貪汙治罪條例》有關不法餽贈、不法關說的修正也只聞樓梯響，卻毫無實質進展。至今立法院已有包括時代力量等多個《公益揭發保護法》修法版本，但四年過去，仍未見行政院提出具體版本，顯見政府沒有推動揭弊者保護機制的決心，應積極推動與送出法案至立法院審議。

至於台灣廢棄物不當丟棄問題嚴重，凸顯廢棄法清理法應該立即修法，蘇貞昌院長任內廢棄物不當丟棄掩埋變異點暴增，環保署張子敬署長不修廢棄物清理法，已不適任。

最後，據新聞媒體報導，經濟部長王美花同樣獲得留任，王部長當年提出跛腳版《礦業法》，幫業者大開後門，此一人事安排時代力量表達遺憾。蔡總統多次宣示要修正的《礦業法》，歷經6年漫長的修法歷程，遭許多網友戲稱執政黨多次使用「下星期五」無限拖延之術，除此之外，審查過程經濟部始終拒絕進步立法，堅持讓既有舊礦僅需經過一次環評，就能無限申請展限，完全是只為護航業者、不顧珍貴山林資源。

經濟部做半套的修法，時代力量無法接受，我們強調要「終結霸王條款」，國家在做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商，並審酌環境變化、資源開發和社會變遷，才能真正符合《礦業法》設立的核心理念。春節過後，將進入第十屆倒數第二個會期了，時代力量呼籲朝野各黨勿再以任何理由拖延，並於本屆會期完成修法，別再讓《礦業法》修法淪為笑話。