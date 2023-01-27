「賴蘇仁」四年前合照曝光　黃揚明狠酸「大風吹」：宿命般的夥伴

▲賴清德、陳建仁、蘇貞昌。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

前行政院長蘇貞昌請辭後，總統蔡英文27日宣布由前副總統陳建仁接任。資深媒體人黃揚明今日在臉書曬出一張副總統賴清德、蘇貞昌、陳建仁的合照，回憶起2019年1月14日，是賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由時任副總統的陳建仁監交的日子，狠酸三人在蔡英文的總統任期內，位置呈現順時針移動，「真是宿命般的夥伴關係啊！」

蔡英文今日上午10點於總統府召開記者會，宣布陳建仁組成「溫暖堅韌」內閣。對此，黃揚明在臉書曬出一張副總統賴清德、蘇貞昌、陳建仁的合照。他表示，這張照片是2019年1月14日，賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，並由時任副總統陳建仁監交的合照。

黃揚明說，過幾天他們將再次合體，只是照片中三人位置呈現順時針移動，中間監交的人換成賴清德，左邊換成蘇貞昌，右邊換成陳建仁。他狠酸，在蔡英文的總統任期內，「陳建仁、賴清德、蘇貞昌三人真是宿命般的夥伴關係啊！大風吹，吹什麼？吹這張照片裡的人！」

貼文發出後，有網友在下方留言表示「總之一句話，沒人了」、「原來民進黨，除蔡英文外，只剩下三個人呀！」、「說不定三個都會選總統，仙拼仙」、「玩來玩去都這幾個，就是個完全沒有人材的黨」、「位置改變，彼此相對位置沒變」、「換來換去都是這一批人」、「三個人只能被小英玩弄」、「有兩個是用來卡賴的」等。