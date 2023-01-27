陳建仁新官上任　周玉蔻：走入民間、不要再拋數據談治國成績

▲周玉蔻。（資料照／記者劉昌松攝）



實習記者李密／台北報導

總統蔡英文今（27）日上午10點於總統府召開記者會，正式宣布前副總統陳建仁出任行政院長。對此，媒體人周玉蔻建議，陳建仁應立刻安排走入民間、與民對話，政府也必須面對年輕人生養子女、購房等問題並協助改善。另外，周玉蔻提醒，不要再迷信多做少說，應「多做多說」，才能避免認知作戰溫床，成為讓人尊重的權力行使者。

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



周玉蔻27日表示，新內閣上任後，陳建仁與各部會首長應該立即安排「進入民間趴趴走」，每個周末假日，台灣的每一個角落，讓民眾實體經驗中看到政府官員與民對話，知民所欲的誠意和熱情，不要再拋數據談治國成績。



周玉蔻認為，GDP、平均國民所得的數字组合，沒有辦法美化普遍上班族的低薪困境，已經是赤裸裸的現實，政府必需面對、承認、接受，提出解決方案。年輕人生養子女、租屋購房、俸伺父母長輩等問題，都在等待執政者溝通、研究，協助改善。



周玉蔻也指出，不要再迷信多做少說，要多做多說，多多說。「少說」、「怕事」，正是認知作戰、謠言的溫床，勇敢的站出來，說出來，做出來，才是讓人尊重的改府權力行使者。