快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！尚有1人生死未卜

▲ 墜機現場殘骸起火冒煙。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度發生戰機墜毀事故,綜合《新德里電視台》及《亞洲國際新聞》,瓜廖爾空軍基地(Gwalior air base)28日凌晨軍演中,一架Su-30戰鬥機和一架幻象2000戰鬥機起飛後雙雙墜毀於中央邦莫雷納(Morena)附近,畫面可見戰機在地面上碎成殘骸,冒出火焰和黑煙,搜救仍在進行。

#WATCH | Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe