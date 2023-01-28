　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩怕爆！曝中國打算「武統南北韓」像西藏、新疆　不願美國撤軍

▲▼美國前國務卿蓬佩奧在新出版回憶錄中，提到2018年前往平壤會晤金正恩時的細節。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿蓬佩奧在新出版回憶錄中，提到2018年前往平壤會晤金正恩時的細節。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於1月24日出版回憶錄《永不退縮：為我所愛的美國奮鬥》（Never Give an Inch，暫譯），曾主導川普政府時期美國外交事務的他提到，2018年拜訪平壤時，金正恩曾表現出對中國的不信任，甚至透露中國為了像對待西藏、新疆一樣併吞掉南北韓，希望美國能撤離駐守在半島的美軍。

根據韓媒《每日經濟》，蓬佩奧在新出版的回憶錄提到，2019年2月印度、巴基斯坦險些爆發核戰，印度打破先例在巴國控制的喀什米爾發動空襲，當時世界甚至不知情印巴之間的衝突已危在旦夕，幸好美國及時干預才阻止事態進一步升級，此時蓬佩奧正在越南河內參加時任總統川普和北韓最高領導人金正恩的2次峰會。

蓬佩奧在回憶錄中提到2018年3月30日首次訪問北韓平壤時的細節，當時他不斷安撫、說服金正恩放棄核武，表示即便北韓放棄核武，仍能在中國的威脅下獲得安全保障；金正恩則反而坦率提到他對中國的擔憂，「若要保護自己免受中國共產黨的威脅與傷害，則需要美軍駐守在南韓。」

接著，金正恩更向蓬佩奧透露北京當局所抱持的野心，「中國共產黨需要美軍撤離南韓，他們才能像對待西藏、新疆一樣統治朝鮮半島（韓半島）」；蓬佩奧向金正恩表示，「中國共產黨常對美國說，他們深信若美國從南韓撤離軍隊，則北韓金正恩會很開心。」

豈料，金正恩聽到此卻拍桌大笑，「中國人全都是一群說謊精！」

報導分析，從蓬佩奧、金正恩兩人的談話中分析，可以充分觀察到金正恩一再表現出對中國的不信任。對此，蓬佩奧判斷，就算美國強化在南韓的飛彈與地面部隊部署，北韓也完全不會介意。蓬佩奧也不斷說服金正恩，若北韓願意放棄核武，則不僅金氏政權能夠繼續維持，且會變得更加繁盛。

回憶錄中也提到，蓬佩奧與金正恩進行對話時，金正恩每過45分鐘就會以「接重要電話」為藉口暫時離場，之後他才得知原來是金正恩「吸菸」的時間到了。

另外，蓬佩奧也在回憶錄中提到2019年6月在板門店時川普、金正恩、南韓時任總統文在寅之間的會談，表示金正恩其實只想單獨會晤川普，根本不想把時間花在文在寅身上，對於文在寅也不是很尊重。

ET快訊
快訊／桃園23人冷死！　年紀最小才3歲
林書豪首發聲！　親曝「下周飛台灣」
小王聯手偷腥人妻絕地反攻！　綠帽夫挨告有夠慘
金正恩怕爆！　曝中國打算「武統南北韓」
陳建仁接閣揆研究員49萬月薪沒了？　中研院回應
分析／2024國民黨立委首都內戰！　戰將盤點
快訊／內湖「保時捷馬肯」撞翻！　四腳朝天躺路中
妙齡女14套內衣褲送洗「整袋不見」　監視器見超噁畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孫女已病逝！阿公阿嬤竟然每年和「她」通電話　遭網罵爆刪影片

火辣DJ嗨射彩炮「竟在臉上爆炸」　崩潰衝後台！爆血破相照曝光

「含放射性物質」膠囊遺失！澳洲緊急搜索中　一碰恐輻射灼傷

金正恩怕爆！曝中國打算「武統南北韓」像西藏、新疆　不願美國撤軍

快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！2重傷1生死不明

女護士騙17男「想跟老男人交往！」　稱還不起學貸得手5800萬

日媒：一國兩制對台行不通　習近平找「國師」王滬寧擘劃替代方案

老爸想耍帥結果慘了！　「跳床上後空翻」瞬間摔斷雙腿

「希望我是錯的」　美空軍上將預測：美中將在2025年開戰

日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制　思考改善日韓關係

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

孫女已病逝！阿公阿嬤竟然每年和「她」通電話　遭網罵爆刪影片

火辣DJ嗨射彩炮「竟在臉上爆炸」　崩潰衝後台！爆血破相照曝光

「含放射性物質」膠囊遺失！澳洲緊急搜索中　一碰恐輻射灼傷

金正恩怕爆！曝中國打算「武統南北韓」像西藏、新疆　不願美國撤軍

快訊／印度2戰機「軍演中墜毀」　現場畫面曝！2重傷1生死不明

女護士騙17男「想跟老男人交往！」　稱還不起學貸得手5800萬

日媒：一國兩制對台行不通　習近平找「國師」王滬寧擘劃替代方案

老爸想耍帥結果慘了！　「跳床上後空翻」瞬間摔斷雙腿

「希望我是錯的」　美空軍上將預測：美中將在2025年開戰

日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制　思考改善日韓關係

房客「車子太高」反悔退租！他嘆：之前就有請他來看　反轉結局曝光

孫女已病逝！阿公阿嬤竟然每年和「她」通電話　遭網罵爆刪影片

旅日18歲捕手加入樂天春訓　高揚傑預約中職選秀

6旬婦走路上國道　一路向北！巡邏警車護送返家

台中垃圾車險車禍！運將理論被「持長槍回嗆」　外包公司回應了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」浪費紅包錢！老饕急搖頭：這是功夫菜

全台急凍家裡藏隱形殺手！高市消籲改掉「3個壞習慣」避免火災

火辣DJ嗨射彩炮「竟在臉上爆炸」　崩潰衝後台！爆血破相照曝光

台中公墓大火狂燒！整團「遮眼黑煙」往國3飄　勇消灌救防復燃

「含放射性物質」膠囊遺失！澳洲緊急搜索中　一碰恐輻射灼傷

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

無P圖絕美照曝！　日本麥當勞暴雪中營業

閘門飛來！新婚妻「慘遭斬首」尪崩潰目睹

人妻暴怒「騎上妓女」狂甩30巴掌！

「9年前亡夫」餐廳吃飯　謎團解開了

一餐3萬元！　他「寶貝金龍魚」被2兒端出來

大學休學在家「啃老30年」！他殺雙親塞冰箱棄屍

小行星掠過地球　距離異常接近

東亞「奪命寒流」恐成新常態

紐西蘭洪災「水深及臀」！紀錄性暴雨2死

駭人瞬間　裴洛西丈夫「遭鐵鎚猛擊」

咖啡廳活春宮！男女「交纏激戰」沙發狂晃

美5警打死非裔男　恐怖施暴畫面公開

更多熱門

相關新聞

美空軍上將預測　美中2025年開戰

美空軍上將預測　美中2025年開戰

美國四星上將、空軍機動司令部（AMC）總司令米尼漢（Gen. Mike Minihan）27日預測，美中將在2年後爆發戰爭，「我希望我是錯的，但直覺告訴我會在2025年交戰。」他命令麾下軍官做好充分準備，對目標「發射彈匣」（fire a clip），而且還要「瞄準頭部」。

日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制

日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制

美議員籲邀蔡英文訪華府　支持麥卡錫來台

美議員籲邀蔡英文訪華府　支持麥卡錫來台

他買刮刮樂被插隊　結果中了3000萬

他買刮刮樂被插隊　結果中了3000萬

美兩黨眾議員起草法案　挺台灣加入IMF

美兩黨眾議員起草法案　挺台灣加入IMF

關鍵字：

北美要聞日韓要聞蓬佩奧回憶錄金正恩北韓朝鮮核武平壤

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

G奶女星驚爆偷吃製作人！

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面