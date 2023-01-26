四川5.6極淺地震影片曝！吊燈狂搖　去年瀘定大地震餘震

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸四川今（26日）晨連續3起地震，震央瀘定其中一起最大震度規模5.6，排查工作已經展開，目前未有傷亡情況通報。本次地震是去年9月5日主震的餘震，當時瀘定的恐怖搖晃情況歷歷在目，部分四川民眾也開始上傳本次地震的搖晃畫面。

▲相隔近5個月，四川瀘定爆發5.6極淺餘震。（圖／翻攝微博）

震央瀘定縣磨西鎮今晨3時49分發生第一起規模5.6地震，震源深度僅11公里，屬極淺層地震，後續又於3時50分及4時30分發生4.5和3.2餘震。

目前釋出的少數影片顯示，地震當下一戶人家客廳屋頂吊燈搖晃劇烈，網友紛紛表示，「還在震，餘震有點多」、「被地震預警嚇醒」、「又震了好幾次了」。

綜合陸媒報導，截至6時，四川消防甘孜支隊小組6車28人已出動抵達震央現場，進行人員搜救和災情排查；雅安支隊也派出30人5車進行搜救及排查，另外還有支援正在趕往路上。

目前通往震央的道路暢通，通訊和電力正常，暫時未發現大規模坍方和建築垮塌等情況，部分路段有碎石掉落。

四川地震局引述地震專家綜合分析，此次震央位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂帶附近，是去年9月5日瀘定規模6.8強震後的餘震，2次震央相距8公里。去年9月5日發生的瀘定大地震，後續至少有72人遇難，當時的行車紀錄器影片顯示，車主車開到一半突然地動山搖，嚇得連聲尖叫。