飢餓行銷！這座城市才有「這杯奶茶」　春節旅遊潮全奔來了

記者任以芳／長沙報導

走過疫情三年，大陸疫情終於解封，今年春節出遊人潮爆大量，疫情期間，連續三年榮獲「十大夜經濟影響力城市」的湖南長沙成為大陸民眾國旅首選之一。許多知名網紅文創品牌也是從這座城市發跡，像是重現80年代風情的「文和友」，以及文青手搖飲「茶顏悅色」，不少遊客衝著它而來，不只奶茶特別，文創商品更吸引人，《東森新媒體ETtoday》記者訪問當地人都說，想喝奶茶就會想到茶顏悅色，到底這家店有何種魅力？帶您一塊來看看。

▲茶顏悅色門店之一 。（圖／記者任以芳攝）

大陸網紅奶手搖飲店茶顏悅色創立於2003年，花了十多年時間累積死忠顧客，成為湖南長沙最受歡迎本土茶飲品牌。《東森新媒體ETtoday》記者實際來到網茶顏悅色網紅景點之一的中國風「潑墨」概念店，從招牌外觀和奶茶名字，馬上感受「獨樹一格」文創風情。

店裡奶茶分為三大茶底分別是紅茶、綠茶和烏龍，部分飲料「名稱」十分有創意，像是「嫌棄」、「人間煙火」、「幽蘭拿鐵」等，經過店員解釋後，讓顧客會心一笑，立刻點一杯來嚐鮮。

▲奶茶名稱和口感十分獨特 。（圖／記者任以芳攝）

身為老長沙人的王先生和女友現場喝「嫌棄」奶茶，口感讓人「難以嫌棄」，堅果加上鮮奶油，配上純茶鮮奶的誘惑，口感不膩十分順口。

另外，茶顏悅色招牌IP「幽蘭拿鐵」同樣賣到翻，不少外地遊客指定來一杯，打卡到此一遊，才算來過長沙。

▲ 茶顏悅色文創商品累積大量粉絲會員。（圖／記者任以芳攝）

王先生和女友接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時也說，想喝奶茶第一時間就會想到茶顏悅色，不只飲料好喝，文創商品更吸引人，做得很有新意，從文案、文宣到商品設計，已經做到申訴人心，累積大量會員制度，成為長沙人的品牌驕傲。

走訪茶顏悅色店鋪，賣茶也賣各式各樣商品，從生活、文具用品、零嘴小吃都有，包裝設計濃濃中國風情，文案十分詼有幽默感，有一種自己喃喃自語獨白感。

▲茶顏悅色各類文創，體現喃喃自語文青路線，設計十分幽默中國風 。（圖／記者任以芳攝）

大陸手搖飲幾乎只賣飲料，茶顏悅色是少數成功把「茶飲+文創」結合一起，眼看競爭市場激烈，必須絞盡腦汁跟上主流消費族群的喜好。比如年近年大陸流行的「盲盒」也能融入茶飲文化。

記者現場發現「盲盒」茶杯，想要的花色只能碰運氣。來自江西遊客吳小姐告訴記者，「我來長沙第一站就是茶顏悅色，稍微逛下來，感覺商品包裝很有創意，十分符合我們00、90後追求的體驗感消費。」

茶顏悅色的茶飲和文創在大陸手搖飲市場佔有席之地，開始跨足其他省份城市，2021年 4月2日，快閃店首次登陸深圳，開店不到4小時，排號等到3萬號，平均超過6小時，甚至出現黃牛代買誇張現象。

▲ 茶顏悅色採取「飢餓行銷」以湖南長沙為主要戰場 。（圖／記者任以芳攝）

茶顏悅色也趁勢，隨陸續在湖南株洲、岳陽，以及湖北武漢展店，但新鮮感熱度也是來得快去得快，不過半年時間，同年11月傳出臨時關閉87家門市，業者曾對外解釋，受疫情影響人流減少，將出現常態化關店。

相較其他競爭對手在全大陸有上千家門市，茶顏悅色的經營還算保守，後來採取「飢餓行銷」，像是北京、上海不開分店，意思是，「想喝就來長沙玩，別的地方沒有！」

隨著大陸疫情解封，餐飲業終於盼來春天腳步，對於手搖飲是好事也是煩惱事，這樣意味著有更多競爭對手互相拚比，重新展店。外界預估，過完年後，大陸將迎來第二波感染高峰之後慢慢下降，產業面的春天等到下半年才會有真正曙光。

